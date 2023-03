Fini les salades ennuyeuses: 5 recettes stars des réseaux sociaux

Fini l’Ă©poque des salades ennuyeuses. Sur TikTok et Instagram, les influenceurs foodies partagent à un rythme effrĂ©nĂ©. leurs recettes de salades savoureuses et – bien sĂ»r – esthĂ©tiques. Un vivier sans fond, dans lequel nous sommes allĂ©s picorer, sans vergogne, pour alimenter les beaux jours et faire le plein de vitamines.

#Green Goddess Salad



La Green Goddess Salad de Baked By Melissa est sans aucun doute l’une des salades TikTok les plus connues. Cette salade vĂ©gĂ©talienne a l’air simple comme ça, mais l’apparence peut ĂȘtre trompeuse : elle nĂ©cessite pas mal de coupe. Combinez la salade avec des frites pour saucer ou avec du pain, pour un dĂ©jeuner complet.

Ingrédients pour la salade :

1 chou vert

1 gros concombre

10 grammes de ciboulette

1 botte d’oignons nouveaux

Pour la vinaigrette :

25 grammes de feuilles de basilic

25 grammes d’Ă©pinards frais

2 gousses d’ail

1 petite Ă©chalote

2 citrons pressés

3 cuillÚres à soupe de noix de votre choix (par exemple, noix de cajou et noix non salées)

75 grammes de levure alimentaire

1 cuillÚre à café de sel

2 cuillĂšres Ă soupe de vinaigre de riz

restes de ciboulette

Recette:

Lavez et coupez tous les ingrĂ©dients de la salade aussi petits que possible. Mettez-les dans un grand bol. Mettre l’huile d’olive, le jus de citron et le vinaigre de riz dans un mixeur. Ajouter le reste des ingrĂ©dients de la vinaigrette. MĂ©langez jusqu’Ă ce que votre vinaigrette soit un mĂ©lange Ă©pais et liquide. MĂ©langer la vinaigrette avec la salade.

#Roasted Hot Girl Summer Salad



La salade « Hot Girl Summer » avec légumes rÎtis et vinaigrette au tahini est une autre recette à succÚs. Il a été élaboré par un nutritionniste et est une bombe de goût, de texture et de nutriments.

Ingrédients pour la salade :

Âœ courge musquĂ©e

1 oignon rouge

1 poivron rouge

2 gousses d’ail

thym frais

1 boĂźte de pois chiches

50 grammes de feta

laitue roquette

graines de grenade

Persil frais

2 cuillĂšres Ă soupe de cĂąpres

Pour la vinaigrette :

1 cuillĂšre Ă soupe de tahini

2 cuillÚres à soupe de kéfir

le jus de 1 citron

2 cuillĂšres Ă soupe de miel

1 cuillĂšre Ă soupe de purĂ©e d’ail

sel et poivre

1 cuillĂšre Ă soupe d’huile d’olive

Recette:

Couper les lĂ©gumes pour la salade. Couper le potimarron assez petit pour qu’il cuise bien. MĂ©langer avec l’huile d’olive, le thym frais, la purĂ©e d’ail, les cĂąpres, le sel et le poivre. Cuire au four Ă 200 degrĂ©s pendant 15 Ă 20 minutes. Remuer Ă mi-cuisson. Pour faire la vinaigrette, mĂ©langer le tahini avec de l’eau tiĂšde, du jus de citron, de l’ail frit, de l’huile d’olive et du miel. Incorporer ensuite le kĂ©fir. Bien assaisonner de sel et de poivre. Ajouter plus d’Ă©pices, de jus de citron ou de miel au goĂ»t. Ajouter la roquette, une poignĂ©e de pois chiches, les lĂ©gumes rĂŽtis, la feta, les graines de grenade et le persil frais. Terminez avec une gĂ©nĂ©reuse portion de vinaigrette au tahini.

#Meeting Salade



Ce n’est un secret pour personne que les Kardashian adorent les salades. Chaque Kardashian a sa prĂ©fĂ©rĂ©e. Celle de Kourtney est la « Meeting Salad »: une collation rapide qui est parfaite pour se prĂ©parer le matin Ă emporter au travail.

Ingrédients pour la salade :

1 tĂȘte de laitue romaine

2 carottes rùpées

1 concombre, tranché

1 gros avocat

70 grammes de blanc de poulet, assaisonnĂ© de sel, poivre et jus d’une demi-orange

Facultatif : ajouter des ingrédients tels que des graines de tournesol, des tomates cerises ou des amandes effilées pour plus de saveur

Sauce

4 cuillĂšres Ă soupe de jus de citron

1 cuillÚre à café de moutarde

2 cuillĂšres Ă cafĂ© d’huile d’olive extra vierge

1 cuillÚre à café de vinaigre de vin blanc

sel et poivre au goût)

Recette:

Griller le poulet. Ajouter les lĂ©gumes (laitue, carottes, concombre) au poulet. Disposez l’avocat en tranches sur le dessus. MĂ©langer les ingrĂ©dients pour la vinaigrette. Servir la salade avec la vinaigrette Ă part.

#Jennifer Aniston Salade



La salade « Jennifer Aniston » est peut-ĂȘtre la plus cĂ©lĂšbre du genre. La lĂ©gende dit qu’Ă l’Ă©poque de Friends, Jennifer Aniston aurait mangĂ© cette salade au dĂ©jeuner tous les jours. Ces commĂ©rages ont depuis Ă©tĂ© dĂ©mystifiĂ©s, mais ne laissez pas ça vous gĂącher le plaisir.

Ingrédients:

70 grammes de boulgour

240 millilitres d’eau

80 grammes d’oignon rouge

25 grammes de persil finement haché

25 grammes de feuilles de menthe finement hachées

60 grammes de pistaches grossiÚrement hachées

210 grammes de concombre en cubes

1 boĂźte de pois chiches

75 grammes de feta en cubes

le jus d’1 gros citron

2 cuillĂšres Ă soupe d’huile d’olive extra vierge

Ÿ cuillĂšre Ă cafĂ© de sel de mer

Recette:

Faire bouillir le boulgour : mettre le boulgour sec dans une casserole, puis l’eau. Porter Ă Ă©bullition et cuire 10 Ă 15 minutes jusqu’Ă ce que toute l’eau ait Ă©tĂ© absorbĂ©e. Égoutter et laisser refroidir. Hachez l’oignon rouge et ajoutez-le dans un grand bol avec la menthe, le persil, les pistaches et le concombre. Le boulgour est assez froid lorsque vous le mĂ©langez. Terminer avec le jus de citron, l’huile d’olive extra vierge, le sel et le poivre au goĂ»t. Laisser reposer la salade pendant 15 minutes pour que les saveurs se mĂ©langent et servir.

#Salade croustillante citron parmesan



Cette salade croustillante au citron et parmesan est la version végétarienne de la salade César classique. Pensez laitue croquante, parmesan salé et croûtons croquants pour une texture supplémentaire. Facile mais savoureux.

Ingrédients:

300 grammes de laitue de votre choix

sel au goût

huile d’olive

le jus d’un demi citron

45 grammes de parmesan rùpé

croûtons, du commerce ou maison