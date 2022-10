Phénomène sur TikTok: la recette du Negroni sbagliato (et 9 autres cocktails à base de prosecco)

À en juger par le dernier buzz sur TikTok, le cocktail de la semaine est sans conteste le negroni sbagliato. Que nous vaut le retour en grâce de ce cocktail créé à la fin des années 1980 et comment le préparer ? On vous dit tout, avec en bonus, la recette de neuf autres cocktails tout aussi pétillants.

Le negroni sbagliato est devenu viral suite à une vidéo TikTok du service de streaming HBO. On y voit l’actrice de House Of The Dragon, Emma D’Arcy, déclarer que la meilleure boisson au monde est le « Negroni sbagliato… avec du prosecco dedans ».

Qu’on ne s’y trompe pas, le sbagliato n’est pas un classique negroni spritz (littéralement « un negroni avec du prosecco dedans »). Le cocktail est né par accident à la fin des années 1980, au Bar Basso de Milan. Le barman Mirko Stocchetti s’est trompé de bouteille et a mis du prosecco au lieu du gin dans le verre. Les proportions restent cependant les mêmes : un volume de Campari, un volume de vermouth rouge et un volume de prosecco (au lieu d’un volume de gin). Il est possible d’adoucir le cocktail en mettant deux volumes de prosecco au lieu d’un.

Le prosecco (mais aussi le cava, le champagne ou d’autres bulles) apporte toujours un petit plus festif, rafraîchissant et léger à un cocktail. Outre les innombrables variations du Bellini ou du Spritz, il existe également des cocktails classiques ou plus originaux au champagne.

En voici neuf.