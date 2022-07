Recette de la Salade aux pois chiches, carottes et poulet

Une salade aux accents orientaux

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 10 minutes

Ingrédients 4 carottes, 1 oignon rouge, 4 c à s d’huile d’olive, 250 g de filets de poulet, 2 c à c de ras el-hanout, ½ salade iceberg, 1 poignée de feuilles de coriandre, 200 g de pois chiches (en conserve), 1 c à s de miel, 3 c à s de jus de citron, 2 c à s de pépins de grenade, 1 c à s de graines de sésame, sel, poivre noir du moulin

1 Épluchez les carottes et l’oignon. Coupez les carottes en rondelles épaisses et l’oignon en rondelles fines. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d’huile dans une poêle et faites-y revenir les carottes et l’oignon 2 à 3 minutes.

2 Coupez les filets de poulet en dés. Ajoutez-les dans la poêle et faites-les dorer de toutes parts pendant 4 à 5 minutes. Assaisonnez de ras el-hanout, poivre et sel.

3 Déchirez la salade en morceaux et hachez la coriandre. Rincez les pois chiches dans une passoire et égouttez-les complètement.

4 Pour la sauce, fouettez le miel avec le jus de citron, le reste de l’huile et les pépins de grenade. Salez légèrement.

5 Répartissez la salade iceberg dans les assiettes. Mélangez le poulet aux légumes avec la coriandre et les pois chiches et dressez ce mélange sur la salade iceberg. Arrosez de sauce, parsemez de graines de sésame et servez.