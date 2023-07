Recette des tacos au potiron et salsa verdeaux piments japaleno

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 25 minutes



Ingrédients

1 kg de potiron vert, non épluché, 1 petite gousse d’ail, écrasée, 1 c à c de cumin en poudre, 1 c à c de coriandre en poudre, 1 c à c de piment chili en poudre, 2 épis de maïs, nettoyés, 12 petites tortillas au maïs, 1 grand avocat, en lamelles fines, 3 c à c de jus de citron vert + quartiers de citron vert, 1 oignon de printemps, en rondelles fines, 100 g de feta, émiettée, brins de coriandre, 60 ml d’huile d’olive

POUR LA SALSA VERDE

25 g de feuilles de coriandre fraîche, 2 piments jalapeño, épépinés et grossièrement hachés, 2 oignons de printemps, émincés, 2 c à c de zeste râpé de citron vert, 2 c à s de jus de citron vert, 80 ml d’huile d’olive de première pression à froid, sel, poivre



Péchauffez le four à 220°C. Garnissez deux grandes plaques de papier cuisson.

Mettez tous les ingrédients de la salsa verde dans le blender et mixez à grande vitesse pour obtenir une sauce très lisse. Assaisonnez de poivre et sel et réservez au frigo jusqu’à l’emploi.



Découpez le potiron (avec la peau) en lamelles épaisses de 12 x 2 cm. Disposez- les côte à côte sur les plaques de cuisson. Dans un bol, mélangez l’ail avec le cumin, la coriandre, le piment chili en poudre et 2 cuillères à soupe d’huile.

Badigeonnez le potiron de ce mélange et assaisonnez de poivre et sel. Faites griller 25 minutes au four, le potiron doit être doré et tendre.



Pendant ce temps, faites chauffer un gril (ou une poêle-gril ou le barbecue) à chaleur modérée. Arrosez les épis de maïs avec le reste de l’huile et assaisonnez de poivre et sel. Faites-les griller 10 minutes, en retournant de temps à autre.

Laissez refroidir légèrement avant de détacher les grains des épis.



Nettoyez prudemment le gril (il est chaud) avec du papier absorbant et faites-le chauffer un peu plus fort. Faites-y griller les tortillas en quatre fois 30 secondes par côté, ou jusqu’à ce que des marques noires commencent à se former. Mettez-les dans une assiette et couvrez-les pour les garder chaudes.



Dans un bol, mélangez l’avocat avec le jus de citron vert et assaisonnez de poivre et sel.



Garnissez chaque tortilla de potiron, avocat, grains de maïs, oignon de printemps, salsa verde, feta et brins de coriandre. Servez avec des quartiers de citron vert.