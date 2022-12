Recette d’Orzo aux lentilles, haricots verts, fèves et graines de potiron

.

Pour 4 personnes

Préparatifs 30 minutes

Préparation 40 minutes

125 g de lentilles, 250 g d’orzo (petites pâtes), 400 g de haricots verts, 200 g de fèves écossées, 1 petit oignon, 2 c à s de graines de potiron, 1 citron bio, 2 brins de persil plat, 200 g de ricotta, 3 c à s d’huile de sésame grillé, 4 c à s d’huile d’olive, sel, poivre

du moulin

1 Portez à ébullition une grande casserole d’eau bouillante et faites-y cuire les lentilles 40 minutes. Égouttez-les.

2 Faites cuire les pâtes dans une casserole d’eau salée en suivant les indications de l’emballage. Égouttez-les.

3 Équeutez les haricots et plongez-les 5 minutes dans une casserole d’eau bouillante salée. Ajoutez les fèves et poursuivez la cuisson

5 minutes. Égouttez.

4 Épluchez et émincez l’oignon. Faites chauffer l’huile de sésame dans une poêle et faites-y sauter les graines de potiron et l’oignon. Dressez les légumes verts dans le plat de service et mélangez-les avec l’oignon et les graines de potiron.

5 Râpez le zeste du citron et pressez le jus d’un demi-citron. Fouettez le zeste et le jus avec l’huile d’olive.

6 Mettez les pâtes et les lentilles dans un plat et mélangez-les avec la sauce au citron. Ciselez le persil, émiettez la ricotta et ajoutez-les dans la préparation.

7 Servez les pâtes aux lentilles accompagnées de légumes.