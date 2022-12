Recette du Pâté de Noël végan

Please write your introduction text here

Pour 4 personnes

Préparatifs 30 minutes

Préparation 1 heure 30 minutes

2,5 l de bouillon de légumes, 300 g de lentilles, 250 g de champignons bruns, 1 gros oignon, 1 bouquet de thym, 1 c à s rase de poudre 4-épices, 30 g de pistaches, 20 g de noix du Brésil, 18 cl d’eau, 375 g de farine, 150 g de margarine, 6 c à s d’huile d’olive, sel, poivre du moulin

1 Portez le bouillon à ébullition. Versez-y les lentilles et laissez cuire 40 à 45 minutes ; les lentilles doivent être fondantes. Égouttez-les.

2 Rincez brièvement les champignons et hachez-les au robot. Épluchez l’oignon et hachez-le au robot. Faites chauffer l’huile dans un faitout et faites-y cuire les champignons et l’oignon à feu doux pendant 15 à 20 minutes.

Assaisonnez de poivre et sel.

3 Incorporez les lentilles, le thym et la poudre

4-épices et rectifiez éventuellement l’assaisonnement de poivre et sel. Hachez les pistaches et les noix du Brésil et incorporez-les. Laissez refroidir complètement.

4 Dans une casserole, portez à ébullition l’eau avec la margarine et ½ cuillère à café de sel.

5 Dans un saladier, tamisez la farine en puits, versez le liquide chaud au centre et pétrissez pour obtenir une boule de pâte homogène et

souple.

6 Posez la pâte sur une grande feuille de papier cuisson et abaissez-la au rouleau àpâtisserie, pour obtenir un rectangle d’environ 30 x 20cm.

7 Préchauffez le four à 210 °C.

8 Dressez la farce au centre du rectangle de pâte en formant un gros boudin. Rabattez la pâte autour de la farce et soudez les bords en appuyant dessus. Coupez l’excédent de pâte, abaissez-le à nouveau et découpez-y des étoiles à l’aide d’un emporte-pièce. Apposez- les sur le pâté en croûte.

9 Transférez le tout sur une plaque de cuisson et enfournez 10 minutes. Diminuez la température du four à 180 °C et poursuivez la cuisson durant 25 à 30 minutes, jusqu’à ce que la croûte soit dorée et croustillante.