Recette de notre Salade de légumes aux scampis et noix de cajou

Ingrédients

40 g de noix de cajou, 20 scampis crus, décortiqués jusqu’à la queue, 2 à 3 poignées de feuilles vertes (cresson, pourpier, roquette, cressonnette), 120 g de mangetout, 10 radis, 1 concombre, 200 g de chou rouge, 2 carottes, 2 petites betteraves cuites, 1 radicchio, 2 petits avocats, 1 c à s de jus de citron, 2 c à s d’huile d’olive, piment d’Espelette, 1 à 2 c à s de graines de sésame noir, sel, poivre noir du moulin

POUR LA SAUCE

1 gousse d’ail, 3 c à s de tahin, jus d’½ citron, 1 c à s de vinaigre de vin blanc, 3 c à s d’huile d’olive, ½ c à c de coriandre en poudre, ½ c à c de cumin en poudre, ½ c à c de curcuma, ½ c à c de paprika en poudre, 1 pincée de poudre all-spice, 1 pincée de piment séché en flocons