Rouleaux de printemps comme au Vietnam

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, on déjeune ou pique-nique léger et sain grâce à un incontournable de la cuisine vietnamienne.

Recette des rouleaux de printemps pour 4 personnes

Ingrédients:

Pour les feuilles de riz

50 g de fécule de maïs

50 g de farine de riz

50 g de farine de tapioca

1 c à c de sel

2 c à s d’huile d’olive

300 ml d’eau

Pour la farce

150 g de viande hachée

1 gousse d’ail

1 cm de gingembre

1 piment

2 c à s d’huile d’olive

30 g de cacahuètes salées

4 brins de coriandre

1 c à c de sauce de poisson

1 c à s de sauce de soja

Pour la finition

2 c à s d’huile pimentée

1 c à s de graines de sésame noir

quelques brins de coriandre supplémentaires

1. Mettre la fécule de maïs, la farine de riz, la farine de tapioca, le sel, l’huile d’olive et l’eau dans un bol. Mélanger et passer au tamis. Laisser reposer pendant 40 minutes.

2. Faire chauffer l’huile dans une poêle et faire frire la viande hachée jusqu’à ce qu’elle se détache. Râper l’ail et le gingembre, hacher finement le piment et les ajouter. Faire cuire pendant encore 3 minutes. Verser la sauce de poisson et la sauce de soja. Réserver la poêle.

3. Hacher finement les cacahuètes. Effeuiller les brins de coriandre.

4. Badigeonner une poêle à crêpes avec un peu d’huile et la mettre sur le feu. Verser dans la poêle un peu de pâte, fine comme une crêpe, et mettre un couvercle pendant 1 minute (pour que la pâte soit cuite à la vapeur). Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson pendant 1 minute supplémentaire. Laisser refroidir la feuille de riz dans la poêle et la retirer avec précaution.

© Photos Bram Debaenst

5. Déposer une cuillère à soupe de viande hachée au centre de la feuille de riz. Parsemer de cacahuètes et de coriandre. Rouler le bas de la feuille vers le haut et les côtés vers l’intérieur. Rouler ensuite jusqu’au bout.

6. Les feuilles de riz doivent être farcies et roulées immédiatement après refroidissement pour éviter qu’elles ne se dessèchent.

© Photos Bram Debaenst

7. Répéter l’opération.

8. Disposer les rouleaux de printemps sur une assiette et les garnir de graines de sésame noir et de coriandre. Servir avec l’huile pimentée.

Astuce

Vous pouvez également farcir les rouleaux de printemps de légumes et d’épices, voire les servir avec une sauce à la cacahuète ou une vinaigrette au soja et au miso.

