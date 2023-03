Salade de poulet autrement

3 c à s de mayonnaise

1 c à c de moutarde bien piquante

une pointe de couteau de curry en poudre

une pointe de couteau de piment en poudre ou de poivre de Cayenne

1 c à c de miel ou de sirop d’érable

un trait de vinaigre de cidre

3 œufs durs venant d’être cuits

2 tiges de céleri

¼ de fenouil

3 grands cornichons

le vert d’oignons nouveaux découpé en fines rondelles

un peu de persil finement haché

la viande de deux cuisses et pilons cuits et/ou la viande de la carcasse

1. Avec un Econome, retirer la couche extérieure fibreuse de la tige de céleri. Découper en bâtonnets et ensuite en petits dés, faire de même avec les cornichons et le fenouil. Verser le tout dans un saladier avec le vinaigre et mélanger.

2. Ecaler les œufs durs et les écraser grossièrement. Découper ou détacher la viande de poulet en morceaux de plus ou moins un demi-centimètre.

3. Mélanger la mayonnaise, les œufs et tous les condiments. Ajouter le poulet et les petits légumes brièvement marinés et terminer avec une poignée de persil haché et le vert des oignons nouveaux.