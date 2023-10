Spores de haut niveau: trois recettes à base de champignons

Partir à la cueillette aux champignons et les mitonner maison, c’est la saison! Au fil d’un beau livre, le chef du restaurant Rizom, au Grand-Hornu, et le directeur scientifique du Jardin botanique de Meise, Jérôme Degreef, nous montrent le chemin et rappellent les précautions d’usage.

En trois recettes, et trois champignons, ils nous offrent une escapade gourmande au coeur de nos sous-bois. Du lactaire améthyste au clitocybe anisé en passant par la russule charbonière, les champignons n’ont jamais été aussi délicieux.

Les recettes de Olivier De Vriendt et Jérôme Degreef: