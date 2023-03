Trois recettes alléchantes signées par la star des réseaux sociaux Whoogy’s

Cuisinier star de TikTok, YouTube et Instagram, le Bruxellois Whoogy’s nous livre trois recettes simples où il est question de feta, de pistaches et de Saint-Jacques. Bon appétit !

Il a plus 560 000 followers sur TikTok et 485 000 sur Instagram. Ce chef qui ne dispose pas (encore) de restaurant à son nom mais en rêve, a construit sa réputation grâce à des recettes simples et toujours hyper appétissantes présentées de façon décontractée sur les réseaux sociaux.

Whoogy’s

Originaire de la région parisienne, Hugo – son vrai nom – s’est lancé sur la Toile un peu après son arrivée dans notre capitale, en 2020. Et depuis, le jeune trentenaire n’a plus arrêté de faire parler de lui en ligne.

Aujourd’hui, ce foodista franchit un pas supplémentaire sur la route de la notoriété et signe un premier livre de 150 recettes aux éditions du Chêne, Le Manuel du cuisinier amateur. Il nous dévoile ici trois recettes, histoire de nous mettre l’eau à la bouche !

Pesto pistache épinard

INGRÉDIENTS

Les pâtes : 350 g de paccheris, 1 c à c de sel.

Le pesto: 50 g de pistaches, 2 poignées de feuilles d’épinard, 50 g de parmesan, 1 gousse d’ail, 10 cl d’huile d’olive, 30 g de basilic, sel, poivre, piment d’Espelette.

LES PATES

Faire chauffer un grand volume d’eau dans une casserole. Lorsque l’eau bout, ajouter 1 cuillerée à café de sel, puis les pâtes.

Avec des pâtes fraîches, régler le minuteur sur 3 à 4 minutes ; avec des pâtes du commerce, compter 1 minute de moins que l’indication donnée sur le paquet.

LE PESTO

Mixer tous les ingrédients du pesto au blender en ajoutant progressivement l’huile d’olive.

Le mélange ne doit pas être trop lisse. Lorsque vous obtenez une belle texture, avec encore un peu de croquant, débarrasser le pesto dans un récipient.

L’ASSEMBLAGE

Conserver une tasse d’eau de cuisson et égoutter les pâtes. Remettre les pâtes dans la casserole et ajouter le pesto, feu éteint (le pesto ne doit pas cuire !).

Mélanger et ajouter un petit peu d’eau de cuisson pour lier. Servir bien chaud.

Poireaux rôtis et feta

Pour cette recette, il suffit d’oublier vos légumes (pas trop quand même) dans le four et de les accompagner de feta et d’une petite vinaigrette ultrafraîche pour contrebalancer la sucrosité naturelle des poireaux. Une tuerie !

INGRÉDIENTS

Les poireaux

2 poireaux, huile d’olive, sel, poivre, piment d’Espelette, ½ feta.

La sauce

1 oignon rouge, quelques cornichons, 1 bonne poignée de persil frisé, 1 grosse c. à s. de moutarde à l’ancienne, 1 citron, huile d’olive, sel, poivre, piment d’Espelette.

LES POIREAUX

Préchauffer le four à 200 °C.

Nettoyer les poireaux pour retirer le sable et la terre. Les égaliser en coupant dans la partie verte afin qu’ils aient tous la même taille, mais veiller à garder la base intacte. Les couper dans le sens de la longueur.

Disposer les poireaux sur le dos sur une plaque recouverte de papier cuisson. Assaisonner la partie intérieure des poireaux avec de l’huile d’olive, du sel, du poivre et du piment d’Espelette. Retourner les poireaux et ajouter un petit filet d’huile sur leur dos.

Enfourner pendant 20 minutes. Une fois bien colorés (quasi brûlés), les sortir du four, retirer les feuilles trop cuites et les retourner (dos vers le bas donc).

LA SAUCE

Ciseler un oignon rouge très finement et faire de même avec les cornichons et le persil frisé (en réserver un peu pour le dressage).

Ajouter à ce premier mélange une grosse cuillerée à soupe de moutarde à l’ancienne, le zeste du citron, un bon gros filet d’huile d’olive, du sel, du poivre et du piment d’Espelette.

Bien mélanger le tout.

LE DRESSAGE

Émietter la feta sur les poireaux et les parsemer de la petite sauce magique. Terminer avec du persil ciselé.

Carpaccio de St-Jacques

J’adore les noix de saint-jacques. J’adore les carpaccios. Par conséquent, j’adore le carpaccio de saint-jacques. Cette recette, je la trouve aussi fraîche que délicate et j’espère qu’elle vous plaira autant qu’à moi.

INGRÉDIENTS

10 noix de saint-jacques, 1 c. à c. de gin, 1 filet d’huile d’olive, fleur de sel, Poivre noir, piment d’Espelette, 1 citron vert, 1 pomme granny smith, aneth frais

Couper finement (mais pas trop) les noix de saint-jacques. Il faut un couteau bien aiguisé.

Les disposer joliment sur une assiette et les placer au frais pendant 15 minutes.

Pendant ce temps, prélever les suprêmes de citron vert et couper la pomme en brunoise.

Une fois bien rafraîchies, sortir les noix de saint-jacques du réfrigérateur et ajouter le gin, l’huile d’olive, du sel, du poivre et du piment d’Espelette.

Ajouter les suprêmes de citron vert, la brunoise de granny smith et de l’aneth frais.

Lever les suprêmes :

Couper les extrémités du fruit pour lui donner une assise. Retirer le zeste et le ziste. Lorsque le fruit est à vif, retirer les petites peaux blanches restantes. Avec la lame du couteau, inciser le long des membranes enveloppant chaque suprême (il doit se détacher de lui-même). Continuer en faisant tourner le fruit dans votre main.