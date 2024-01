De Bruxelles à Liège, 3 nouveaux restos qui mettent l’Italie à la carte

Pour contrer la morosité hivernale, cap sur trois nouvelles adresses ensoleillées au délicieux goût d’Italie.

De Bruxelles à Liège, et de Rome à la Toscane, ces trois nouveaux restos célèbrent le meilleur de ce que l’Italie a à offrir… Sans hésiter à le préparer à leur sauce, qu’il s’agisse d’aller lorgner du côté de la cuisine japonaise, ou bien de réinventer des classiques de manière légère. Ciao, bella!

Quand l’Italie rencontre le Japon

Après une ambitieuse rénovation intérieure, Ciao, le restaurant du club social TheMerode, est désormais aux mains du jeune chef Leonardo Iacometti et de la sommelière renommée Sonia Capriolo. Ni trattoria typique ni bistrot ordinaire, l’adresse invite à un voyage culinaire qui n’hésite pas à faire le grand écart entre l’Italie et le Japon pour dépayser les papilles. Le tout dans un cadre où l’on verrait bien Anita Ekberg manger des pastas en robe de gala. Bella ciao !

6, place Poelaert, à 1000 Bruxelles.

Viva la pinsa

C’est dans les volumes patriciens d’une des maisons de maître typiques du coin que le Casa Verde a posé ses ustensiles de cuisine. Au menu de la petite sœur du Sottopiano connu de tous les Liégeois ? Des variations autour de la pinsa, la cousine romaine (plus légère et digeste) de la pizza, qui se savoure ici agrémentée d’une variété de toppings. Et accompagnée de nombreux plats phares de la gastronomie italienne à la carte.

14, rue Eugène Ysaye, à 4000 Liège.

Ode à la foccacia

Autre quartier, autre ambiance : c’est dans l’écrin de la rue Saint-Paul que Max Guldentops et ses associés ont ouvert Scopa, leur ode aux généreuses focaccias florentines. Préparées minute et garnies sans compter, leurs créations gourmandes sont d’autant plus savoureuses qu’elles restent aussi très accessibles. Moins de 10 euros pour une portion suffisante pour deux repas ? Mamma mia que ça fait du bien par où ça passe… Surtout si vous commandez l’Asso, mariage parfait de stracciatella, mortadelle et grains de pistache.

33, rue Saint-Paul, à 4000 Liège.

