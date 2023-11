Faire plus avec moins: voici 3 adresses qui épatent, en toute sobriété à Bruxelles et en Wallonie

Financièrement au bord du gouffre, la restauration lâche du lest, mais pas dans l’assiette. Démo avec ces adresses à l’esprit baby solo.

1. L’Italie au féminin chez Mangia Sempre à Bruxelles

Originaire de Pérouse, Giulia Bevilacqua règne sur MangiaSempre, une petite épicerie fine dédiée à l’Italie que prolonge une table de 10 couverts. A l’instar de la déesse Kali et de ses tentacules, cette reine taille la bavette au comptoir – ils sont nombreux à venir chercher la croquante foccacia maison ou la lasagne mortadelle-pistache –, débite ses alléchantes charcus, touille dans ses pasta del giorno et, petit miracle, sert la gueuze Cantillon à la pompe.



MangiaSempre, 196, rue des Alliés, à 1190 Bruxelles. Pas de réservation.

2. Veni vidi veggie chez Hoptimist, à Lasne

Ancien coach sportif, pluggé au Danemark par sa mère, Mike Dugauquier s’est reconverti en homme-orchestre gastronomique. Dans son Hoptimist, restaurant lasnois aux lignes aussi soignées qu’épurées, il signe une cuisine végétale et gourmande qui n’est pas sans rappeler un certain Florent Ladeyn. Ici, la carte n’en est pas une, elle se découvre comme la trace éphémère du marché et des intuitions du jour.



Hoptimist, 4, rue de la Gendarmerie, à 1380 Lasne. restohoptimist.com

3. Raffinement présidentiel chez Pane & Olio, à Mons

Angelo Galasso a installé son Pane & Olio dans un garage il y a quelques années déjà. Il y pratique une cuisine raffinée en prise directe sur l’Italie. Au four et au moulin, ce talent, qui été chef pour François Hollande dans une autre vie, régale 14 couverts à la faveur de menus thématiques. A ne pas manquer : sa préparation de pâtes, pommes de terre et truffe. L’intéressé propose aussi une sélection exclusive de panettoni Sal De Riso Costa d’Amalfi.



Pane & OLio, 52, chemin du Chêne aux Haies, à 7000 Mons. paneolio.be

