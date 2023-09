Guide des restos 2023 | Les adresses recommandées par Christophe Hardiquest, chef de Menssa

Le chef au sommet de la gastronomie bruxelloise a fait le pari de se réinventer avec Menssa, une adresse fonctionnant selon un principe d’omakase, une carte blanche laissée au maître des lieux. Pour ce guide, il nous livre ses quatre adresses favorites, toutes situées à Bruxelles.

Les Petits Bouchons

«Sans doute comme un contrepoids à la cuisine que je pratique au quotidien, il m’arrive souvent d’être à la recherche de simplicité. Régulièrement j’éprouve le besoin de me faire plaisir avec des mets sans effets de manche: une terrine, des maatjes, voire des couteaux à l’ail et au vin blanc. Dès les premiers symptômes, je file dans le restaurant de Tom Algoet que je porte dans mon cœur. Ce Mouscronnais d’origine est un bistrotier hors pair, avec une vraie gueule et une voix de cinéma. En guise de cerise sur le gâteau, il accorde un soin tout particulier au vin naturel – sa sélection est non seulement éclairée mais en plus démocratique.»



832, chaussée d’Alsemberg 1180 Bruxelles – lespetitsbouchons.be

Le Nénuphar

«J’ai voyagé au Vietnam et j’en retrouve l’atmosphère dans cette adresse. Pour moi, ce pays compte parmi les plus inspirants qui soient en termes de saveurs. Il s’agit d’une enseigne familiale faisant valoir un accueil sans pareil. On n’y va pas pour le décor mais bien pour la chaleur humaine et l’authenticité qui s’en dégagent. Cela fait partie des endroits où l’on prend du temps pour cuisiner, c’est crucial à mes yeux. Quand je m’y rends, je déguste invariablement une préparation à base d’aubergine, crevettes et porc, soit une excellente combinaison terre-mer. Il ne faut pas manquer non plus les rouleaux de printemps qui sont vraiment délicieux.»



76, chaussée de Roodebeek 1200 Bruxelles – lenenuphar.be

Au Grand Forestier

«J’ai eu pendant très longtemps le rituel d’aller déguster un américain frites au Sablon, plus précisément Au Vieux Saint-Martin. La famille Niels est pour moi un exemple à suivre, soit une affaire belgo-belge existant déjà depuis trois générations. Cela mérite le respect. Je trouve que leurs frites sont exemplaires, même si de temps à un autre il y en a une qui manque de cuisson − mais au vu du nombre débité c’est l’exception. Quant au filet américain, il est épatant avec son mélange de cornichons, de cresson et de moutarde Tierenteyn. Si j’ai renseigné l’adresse de Boitsfort plutôt que celles de Bruxelles ou de Waterloo, c’est en raison de l’incroyable terrasse qu’il faut avoir vue au printemps au moins une fois dans sa vie.»



2, avenue du Grand Forestier 1170 Bruxelles – augrandforestier.be

La Villa Lorraine

«Il s’agit d’un endroit où j’ai travaillé à la fin des années 90 sous les ordres du chef Freddy Vandecasserie. Je suis très attaché à ce genre d’institution. C’est d’ailleurs une chance pour Bruxelles qu’un homme comme Serge Litvine ait décidé de préserver ce patrimoine. De plus, il ne suffisait pas d’investir de l’argent, il fallait encore imaginer un destin pour cet endroit. Je pense qu’Yves Mattagne est un homme providentiel pour cette aventure. C’est d’autant plus vrai qu’il a beaucoup fait évoluer sa cuisine, il l’a ouverte à de nombreuses influences… tout en conservant les fondamentaux d’une technique impressionnante – dont sa béarnaise de homard ou son bar au thym témoignent.»



75, avenue du Vivier d’Oie 1000 Bruxelles lavillalorraine.be

