Le restaurant de la semaine: Chez Firmin à Braine-le-Château, un néo-bistrot où il fait bon de partager

Le talentueux chef Jimmy Collodoro s’est fait connaître à Braine-le-Château où il a repiqué la bistronomie dans son très bon Bistro Racine. Le voici qui fait à nouveau parler la poudre. Chez Firmin, nouvel établissement pimpant, affiche un décor manucuré.

Murs en béton lissé, vieux billot où sommeille une appétissante miche de pain faite sur place, plafond dont le flocage évoque une mousse minérale, l’endroit épouse résolument son époque. C’est vrai également de la cuisine ouverte qui s’offre derrière une structure en verre et laisse entrevoir un grill ouvert Mibrasa – autre signe d’une attention portée aux derniers soubresauts de la gastronomie.

L’accueil touche en plein cœur à l’image de ce «Bonne journée, dites» lancé au moment de partir. Il y a dans ce «dites» quelque chose de totalement désarmant, à l’image de ces personnes qui servent le vin à deux mains ou des hypermétropes dont les verres de lunettes grossissent les yeux.

Il reste que l’on n’est pas venu pour s’attendrir mais pour manger. Le parti pris de la carte, on nous l’explique d’emblée, est celui d’une cuisine de partage. Moralité? Mieux vaut débarquer ici à plusieurs ou au minimum à deux.



Le soleil étant de la partie, on tape alors dans la partie légère de la carte, tant pis pour les alléchants «tâche noire de bœuf» et autres «daurade au bois de fenouil et gros sel», une pièce de 600 grammes avec les arêtes.

La fougasse tiède jette des lueurs d’été sur l’assiette.

Pas de regret, la fougasse tiède jette des lueurs d’été sur l’assiette. Rehaussée de stracciatella et d’artichaut vinaigré, la préparation ne manque pas de caractère, notamment en raison de morceaux d’oignons caramélisés au vinaigre balsamique. En plat, mais en est-ce vraiment un, une assiette longiligne aligne des tranches d’espadon juste snackées. C’est léger, savoureux et travaillé avec une sauce au thon semblable à un vitello. Mention pour les câpres que le chef s’est amusé à souffler comme des grains de riz.

Enfin, la carte des vins aurait pu nous désespérer si la dernière page, intitulée «Jus contemporains», n’alignait pas les vignerons que l’on aime tant: Matthieu Barret, Hervé Villemade, Domaine Breton…

