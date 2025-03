Dans quels restaurants les grands chefs aiment-ils dîner quand ils ne sont pas en cuisine ? La Lady Chef de l’année, Lize Willems, du restaurant Ma Marraine à Tongres, conseille 6 adresses qu’elle fréquente régulièrement ou qui figurent depuis longtemps sur sa liste de souhaits.

Des restaurants à Tongres, cela va sans dire, mais aussi 3 adresses coup de coeur à la côte belge, qui donnent drôlement envie de planifier une échappée gourmande sans tarder.

À vos marques, prêts… salivez !

Les tables préférées de Lize Willem à Tongres

1- De Mijlpaal

« Nous avons malheureusement les mêmes jours de fermeture, mais dès que j’ai des vacances, je m’empresse d’aller m’y attabler. L’un de mes étudiants y effectue d’ailleurs un stage en ce moment ».

demijlpaal.org



2- Au Phare

« L’été, après le service, on allait avec plaisir y siroter une bière avec les apprentis qui travaillent au restaurant. Avec sa vue sur la basilique et Ambiorix, c’est sans aucun doute la terrasse la plus cool de Tongres ».

auphare.be



3- Patisserie Jaline

« Jaline est un joli petit établissement moderne parfait à l’heure du petit-déjeuner, du déjeuner ou simplement pour un café et un petit sucré dans l’après-midi. Bon à savoir : Jaline Vandromme a remporté l’émission « Bake Off Flandres » il y a quelques années ! ».

jaline.be



Et si vous êtes à la mer du Nord…

1- Au Bistro, Nieuport

« Dans ce bistrot classique, on déguste aussi bien du poisson frais cuit à la perfection que du gibier fantastique. Je ne suis pas près d’oublier la bouillabaisse du chef Laurent Ghys ».

aubistro.be



2- Boury, Roulers

« Qui ne rêve pas de manger dans ce restaurant trois étoiles de Roulers ? Je n’ai pas encore eu la chance de m’y attabler, mais j’imagine que Boury est le tableau gastronomique parfait, où tout est impeccable, de l’amuse bouche à la mignardise ».

restaurantboury.be



3- Bartholomeus, Knokke

‘Deze tweesterrenzaak in Knokke staat op nummer één op mijn wishlist. Ze vertegenwoordigen een eenvoudige, maar goede keuken, gebracht met veel goesting. Dat is exact waar ik van hou, want ervoor zorgen dat het product met alle eer gaat lopen, is een absolute kunst.’

restaurantbartholomeus.be



Cet article a été rédigé par Marlies Bekkers et est paru à l’origine dans le magazine Libelle.

