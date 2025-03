Nuitées chez les chefs: 9 adresses où l’on peut manger et dormir

Voici 9 autres adresses ouvertes par des chefs où l’on peut se glisser sous la couette dès la fin du dîner.

En Wallonie

1—Hors-Champs

Se restaurer. Le chef Stefan Jacobs accorde une grande importance à la durabilité, comme en témoigne l’étoile verte Michelin affichée à la porte de cette ferme en carré du XIXe siècle située à Gembloux. Grâce à des produits locaux et sa propre production issue de son potager, de son jardin d’herbes aromatiques et de son verger, il suit scrupuleusement les saisons.

Se loger. Outre deux chambres standards avec douche, Hors-Champs propose également deux suites avec un salon privé et une baignoire. Le restaurant offre aussi des formules intéressantes incluant repas et nuitée.

Déjeuner dès 45 euros, dîner dès 75 euros. Nuitée dès 120 euros, petit déjeuner à 18 euros.



170, chaussée de Wavre, à Gembloux. hors-champs.be

2—L’Air du Temps

Se restaurer. Avec plusieurs nouveaux projets, Sang Hoon Degeimbre est l’un des chefs les plus entreprenants de notre pays. Son établissement 2-étoiles, situé en province de Namur, reste sa plus belle carte de visite. Son approche repose sur les principes «nose to tail» et «root to flower», marquée par ses origines coréennes et les légumes de son propre potager.

Se loger. Une nuitée dans l’une des onze chambres d’hôtes du domaine n’est possible qu’en optant pour une formule séjour. Après un dîner complet avec champagne à l’apéritif, vous pouvez directement rejoindre votre chambre ou suite.

Déjeuner et dîner dès 185 euros. Formule séjour pour deux personnes dès 630 euros, petit déjeuner inclus.



2, rue de la Croix Monet, à Eghezée. airdutemps.be

3—L’Essentiel

Se restaurer. Installé dans une ancienne tannerie du XVIIe siècle en pleine campagne namuroise, le chef Raphaël Adam garantit générosité et saveurs. Dans l’assiette, il aime jouer avec des contrastes, comme des coquilles Saint-Jacques grillées avec des croquettes de pied de porc, des salsifis et de la truffe. Une adresse essentielle pour tout gourmet, selon le guide Michelin, qui lui a attribué une étoile.

Se loger. A 800 m du restaurant, vous pouvez vous installer dans une ancienne maison à colombages disposant de quatre chambres spacieuses, où se mêlent, comme dans l’assiette, styles classique et contemporain.

Déjeuner dès 45 euros, dîner dès 68 euros. Nuitée dès 120 euros, petit déjeuner à 20 euros.



32, rue Roger Clément, à Temploux. lessentiel.be

4—La Roseraie

Se restaurer. En 2024, la première étoile est enfin arrivée pour la cheffe Marie Trignon, à Modave, en province de Liège. Dans la cuisine qu’elle a reprise de son père il y a quelques années, elle associe un savoir-faire classique à un flair pour des produits d’exception, selon le guide culinaire.

Se loger. Non seulement la villa du restaurant propose trois chambres, mais le jardin compte également plusieurs shelters architecturaux donnant sur la forêt Saint-Pierre voisine. Dormez sous les étoiles dans un lit king size avec vue sur un puits de lumière.

Déjeuner dès 50 euros, dîner dès 115 euros. Chambres dès 180 euros, petit déjeuner à 25 euros.



80, route de Limet, à Modave. laroseraiemodave.com

5—La Table de Maxime

Se restaurer. Seul un grand chef peut transformer un petit village du sud de notre pays en un lieu de pèlerinage gastronomique. Avec son restaurant doublement étoilé, Maxime Collard montre comment des choix audacieux et des techniques classiques vont de pair.

Se loger. Les options d’hébergement ne manquent pas: en plus de six chambres au-dessus du restaurant, vous pouvez également séjourner à un kilomètre et demi de là dans Les Jardins de Maxime, au milieu de leurs potagers et vergers. En outre, le chef propose aussi trois chambres, un duplex et un studio à quelques minutes de marche du restaurant.

Déjeuner dès 100 euros. Dîner dès 65 euros. Nuitée dès 210 euros, petit déjeuner inclus.



23, Our, à Paliseul. maximecollard.be

En Flandre

6—Boury

Se restaurer. Tim Boury s’est hissé au sommet de la gastronomie mondiale, justifiait le guide Michelin en 2022 après l’attribution de sa troisième étoile. En plus d’un menu en huit services (précédé des amuse-bouches nécessaires) où il alterne saveurs complexes et classiques, le chef de Flandre-Occidentale propose également une formule à la carte.

Se loger. Dans la charmante villa, on trouve également trois chambres d’hôtes, chacune nommée d’après une variété de caviar. La suite «The Loft» permet de loger jusqu’à six personnes.

Déjeuner dès 175 euros, dîner dès 325 euros. Chambres dès 250 euros la nuit, petit déjeuner inclus.



300, Rumbeeksesteenweg, à Roulers. restaurantboury.be

7—De Slagmolen

Se restaurer. On peut désormais qualifier sans hésitation ce restaurant limbourgeois d’institution. Avec deux étoiles Michelin, les chefs Bert et Giel Meewis (père et fils) prouvent qu’une cuisine classique alliée à un regard neuf offre une soirée idéale. Surtout par beau temps, grâce à la grande terrasse entourée de verdure.

Se loger. L’aménagement moderne de ce moulin à eau authentique se prolonge dans les quatre chambres de luxe, à quelques pas du restaurant.

Déjeuner dès 95 euros, dîner dès 235 euros. Chambres dès 245 euros, petit déjeuner inclus.



177, Molenweg, à Oudsbergen. slagmolen.be

8—Nonam

Se restaurer. Dans le quartier animé gantois du Patershol, le chef Karel Van Oyen propose des saveurs surprenantes sous forme d’un menu de quatre à six services. Le mercredi et le jeudi, il est également possible de commander à la carte. Un petit creux? Dans le gastro-bar du même nom, vous pouvez déguster des plats frais à partager.

Se loger. La bâtisse historique de 1739 a été agrandie il y a quelques années pour devenir un boutique-hôtel de dix chambres, allant de chambres supérieures à une suite avec baignoire.

Déjeuner dès 45 euros, dîner dès 70 euros. Chambres dès 91 euros.



1, Sluizekenkaai, à Gand. nonam.be

9—Vivendum

Se restaurer. Depuis plus de vingt ans, le chef étoilé Alex Clevers mise ici sur une gastronomie durable, avec des produits locaux et de saison, de la cueillette sauvage et du poisson de notre mer du Nord. Les convives ont le choix entre un repas à la carte ou un menu gastronomique élaboré.

Se loger. Ce presbytère, datant de 1736, situé au bord de l’Ancienne Meuse, compte trois chambres standards, une suite et un loft duplex pour quatre personnes. Les chambres ne sont louées qu’en combinaison avec un dîner.

Déjeuner dès 70 euros, dîner dès 95 euros. Chambres dès 170 euros, petit déjeuner inclus.



2, Vissersstraat, à Dilsen-Stokkem. restaurant-vivendum.com