Table avec vue: 5 nouvelles terrasses à ne pas manquer

Capricieux, l’été belge? Peut-être, mais dès que le soleil sera de sortie, on parie que vous en ferez de même sur l’une de ces cinq nouvelles terrasses.

À Namur

Le Panorama ayant profité de la saison creuse pour faire peau neuve, on s’y attable désormais sur une terrasse pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes, avec vue plongeante sur la ville depuis la Citadelle, et possibilité de s’y installer pour un repas si la faim vous prend.

82, Route Merveilleuse, à 5000 Namur.

À Bruxelles

Casa Corona © SDP

Inauguré en grande pompe en mai dernier, le Solar Rooftop de Bozar offre non seulement une vue imprenable sur la ville, mais aussi un je-ne-sais-quoi irrésistible lié au prestige du bâtiment qu’il surplombe. On vient ici pour boire et être vu, et puis en prendre plein les yeux aussi.

Autre quartier, autre ambiance: vamos à la playa à la Casa Corona de la Gare Maritime, à Tour et Taxis. Matières naturelles, payottes et cervezas glacées: ce n’est pas Ibiza, mais presque.

23, rue Ravenstein, à 1000 Bruxelles

9, rue Picard, à 1000 Bruxelles.

À Liège

La Grande Poste © Michael Radi

Après avoir fait saliver la ville avec son food market, La Grand Poste a célébré le retour des beaux jours en ouvrant son rooftop au public. Au menu: gourmandises atypiques, cocktails chics et panorama sur la Meuse en contrebas.

De l’autre côté de la ville, aux Guillemins, la terrasse sur le toit de l’hôtel Yust offre quant à elle l’occasion d’admirer de plus près la gare signée Calatrava.

19, quai sur Meuse, à 4000 Liège

2, esplanade Simone Veil, à 4000 Liège.