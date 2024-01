Le restaurant de la semaine: Nyyo, un vietnamien à partager qui sort de l’ordinaire

« Nam » Lam est originaire de Liège. Il a vécu pendant huit ans à New York, ce qui lui a sans doute permis, c’est une interprétation personnelle, de mieux appréhender ses racines vietnamiennes et, d’une certaine façon, de s’en libérer. « Je voulais à tout prix éviter de faire de la soupe pho ou des rouleaux de printemps », explique Lam, arrivé à Bruxelles avec une « viet’ eatery » bien dans sa peau et attentive aux boissons du moment – vins nature, cocktails, cidre de chez Constant Berger.

La grammaire décorative contemporaine, drapée dans une tonalité brun-rose, est modulée en trois configurations : alcôves intimistes, comptoir pour les mangeurs solitaires et tables classiques. On aime les luminaires qui rappellent les chapeaux coniques traditionnels en feuilles de latanier ou ces briques obstruant la ventilation dans le plus pur style Carl André.

Des assiettes à partager pleines de saveurs et de fraicheur

Basé sur un principe d’assiettes à partager, Nyyo ne cache pas ses visées festives – le soir, des tournées de shots font monter la température. Le midi, la dégustation est moins agitée et se prête mieux à l’analyse. Elle s’ouvre sur deux préparations pleines de fraîcheurs et de saveurs : un bœuf « tan chanh » et un ceviche vietnamien. Le premier consiste en un tartare fluidifié par un œuf de caille et boosté au rau-ram, un aromate poivré et citronné, tandis que le second fait place à des dés de bar réveillés entre autres par une vinaigrette au citron vert, du lait de coco et du piment thaï.



Le paté Kho séduit par son audace qui croise l’univers du pithiviers, cette tourte française, avec du porc effiloché. C’est bon mais un peu sec, on ne retrouve pas l’enthousiasmant juteux des deux premières préparations. Shrooms & Noods, lui, offre une expérience contrastée : des nouilles cuites au beurre, une salutaire hérésie, dont la saveur explose en bouche, un pur délice, ainsi que des « pleurotes en huîtres » un peu étouffées sous le tempura. Un peaufinage sur lequel, on en est sûr, l’adresse travaille déjà…

