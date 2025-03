Cela ressemble à un jeu de poupées russes. D’abord, la Gaume. Au cœur de celle-ci, un village, Habay. Dans le village, un parc communal. Dans le parc communal, un local appartenant à la mairie à laquelle il est adossé. Dans ce local sans effet de manche, un cabanon carrelé façon métro parisien qui sert de cuisine. Dans la cuisine, Adrien Vuylsteke, chef terroirisé et surtout enfant du pays revenu après avoir usé ses lames du côté de Lille (le Bloempot de Florent Ladeyn) et de Biarritz (Zou).

Désormais en famille, avec ses sœurs Lola et Alixe, il donne la pleine mesure de son talent à la faveur d’une carte bistro à géométrie variable. En journée, l’ambiance se veut familiale, champêtre presque, par le biais d’une clientèle du cru qui vient y déjeuner entre collègues ou amis. Le soir, la playlist s’emballe et l’atmosphère s’affiche plus festive, rassemblant une faune hétéroclite passée prendre un verre et grignoter un pâté de campagne rustique bien assaisonné, des falafels crousti-moelleux à tremper dans une sauce au yaourt relevée, ou encore des quenelles de truite fumée issue de la toute proche Pêcherie du Fourneau Marchand.



Une offre complète qui séduit

Ce n’est pas tout, la carte offre également un détour du côté des «plats du moment» plus élaboré : classiques boulets liégeois, généreusement nappés de sauce, ou rôti Orloff qui rappelle les repas de famille du dimanche. Bien vu également, un curry vert de légumes et pois chiche ou cette courge spaghetti farcie au quinoa, autant de légumes arrivant en direct du Jardin d’Heiden, prouvant un propos pas étriqué.

Dans un coin du pays où l’offre végétarienne est souvent reléguée au second plan, voilà une ouverture culinaire qui compte triple. Il reste que c’est ce haché de la boucherie Martin (Mellier), idéalement serti dans une feuille de chou vert bien luisante et relevé d’un crémeux du potiron boosté au piment d’Espelette, qui met à genoux. Ainsi que, pour clore le repas en beauté, un fondant au chocolat qui honore son nom – dense, intense et irrésistiblement fondant.

Côté boissons, on mise sur les jus de là-bas : Rulles pression, Lupulus Hopera, voire limonade citron maison signée Millevertus. Des breuvages locaux et sans prétention en phase avec l’esprit du lieu : une adresse de copains, où l’on vient chercher du réconfort. Un dernier mot sur la terrasse à laquelle les beaux jours tresseront à n’en pas douter une couronne de lauriers.