Les adresses préférées d’Amélie Vincent, alias The Foodalist

Mieux connue comme The Foodalist, dénicheuse de talents pour le World’s 50 Best Restaurants, Amélie Vincent vient de publier un ouvrage autour des plats signatures des grands chefs internationaux. Elle nous confie ses quatre adresses chouchou à Bruxelles.

Certo

«Je sélectionne mes adresses en me focalisant sur l’humain, la personne qui représente un lieu est essentielle pour moi. Chez Certo, il est difficile de passer à côté de Federico Mazzoni. Romain jusqu’au bout des ongles, il incarne l’âme de son restaurant qui compte un nombre réduit de couverts. De plus, il possède une connaissance impressionnante du vin nature. J’aime le décor avec le fourneau au centre et les petites tables en bois. La carte est courte, les assiettes sont plutôt simples mais terriblement efficaces. Je pense en particulier à sa préparation de linguine avec du beurre, des anchois et de la pistache. Sinon, on peut toujours commander son cacio e pepe qui est formidable.»



48, rue Longue Vie 1050 Bruxelles – certo.me

Flamme

«Ici aussi, le convive se trouve face à deux personnalités marquantes: Hanna Deroover et Bénédicte Bantuelle. Elles possèdent une vraie vision de la gastronomie qui place l’instinct, la cuisson à la braise, le respect du produit et les terroirs vinicoles au centre du propos. J’apprécie beaucoup le fait qu’elles travaillent magnifiquement le végétal sans pour autant renier les protéines animales. Il y a par ailleurs également beaucoup d’inventivité dans les assiettes, je pense à des créations comme Butternut, graines de courge & clémentine ; Choux de Bruxelles, sauce Caesar et noisettes ; ou encore Sarrasin, champignons des caves de Cureghem, échalotes.»



56, rue de Roumanie 1060 Bruxelles – flamme-restaurant.com

Le 203

«Richard Schaffer et Mathilde Hatte forment un duo merveilleusement complémentaire: lui aux fourneaux, elle en salle où elle prodigue un excellent conseil vin. Depuis son ouverture, cette adresse s’apparente à une success-story qui a séduit Bruxelles au point de ne jamais désemplir. Né en Afrique du Sud et passé par l’Asie, Richard parsème sa cuisine d’emprunts aux gastronomies du monde par le biais d’une carte réduite de 2 entrées, 3 plats et 2 desserts. Cela prend tout son sens dans la mesure où il travaille des produits très locaux qui, du coup, sont transformés dans le sens d’un vrai dépaysement pour les papilles. Mention aussi pour les desserts qui font valoir beaucoup de gourmandise.»



203, chaussée de Waterloo 1060 Bruxelles – le203.com

Nightshop

«Jocasta Allwood est une femme puissante qui nous vient de Grande-Bretagne et qui a eu un parcours international, notamment au Danemark. Graphiste à la base, elle s’est reconvertie dans la gastronomie, le vin en particulier, par amour des bonnes choses. C’est quelqu’un avec un nez et un palais extraordinaires. J’adore le fait qu’avec Nightshop, une adresse dont elle a réalisé le décor elle-même, Jocasta réinvente totalement la restauration dans le sens de la collaboration, du bien-être et de la créativité culinaire. La carte est assez courte, on est dans un esprit d’assiettes à partager axées sur le produit. Je pense par exemple à un incroyable pain au levain grillé qu’elle sert avec du beurre et des anchois.»



167, rue de Flandre 1000 Bruxelles – @nightshop.brussels

Retrouvez Notre Guide 2023 des restos: 80 adresses recommandées par des chefs et foodies