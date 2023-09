Les adresses préférées de Jocasta Allwood, de Nightshop

Avec Nightshop, sa cave à manger logée dans un entrepôt, cette graphiste reconvertie livre l’une des adresses les plus personnelles et les plus inspirées de Bruxelles.

Yörük çadırı

«Cet endroit accompagne tout au long de la journée: petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Bien qu’il y ait beaucoup d’adresses dans ce coin de la ville, j’y retourne sans cesse. La nourriture y est légère et savoureuse, tandis que le service est attentif et amical. Je recommande de s’y rendre le dimanche après-midi. Il ne faut pas passer à côté des «manti», ces boulettes au yaourt et au piment. Idem pour les «dolma», des feuilles de vigne farcies qui sont servies avec du boulgour. Chaque repas est accompagné d’une grande tranche de pain, d’un yaourt épais, de piments verts marinés et d’oignons frais. Côté boisson, je suis fan du yayik ayrani, ce babeurre salé.»



20, chaussée de Haecht 1210 Bruxelles

Elbow Lunch Counter

«Elbow propose des sandwichs chauds et froids à l’américaine qui sont préparés minute avec des ingrédients de qualité. Chaque spécialité est accompagnée de cornichons et d’une portion de frites. J’opte toujours pour une limonade maison sur glace pilée et j’adore le souci du détail qui règne ici – qualité du pain de seigle ou choix de la puissance du piquant de la «hot sauce». Une fois par semaine, le samedi, je fais le pèlerinage pour déguster l’excellent pastrami – Reuben, une version avec du fromage et de la choucroute, ou traditionnel. Attention, les premiers arrivés sont les premiers servis. Si vous voulez être sûr d’en goûter, il faut s’y rendre avant midi.»



32, rue de la Paix 1050 Bruxelles – elbowcounter.com

Gourmets Everyday

«Je craque pour ce restaurant chinois familial situé près de la place Sainte-Catherine. Le service est adorable, ce qui est appréciable. Tout est «authentique et délicieux», comme ils le revendiquent. Outre les classiques, il y a aussi des plats plus difficiles à trouver. Je pense aux entrées froides telles que le «Kou Shui Ji», du poulet poché aux cacahuètes et à l’huile de poivre de Sichuan, ou les tripes marinées au chili. Je commande toujours des raviolis aux langoustines dans un bouillon avec du concombre mariné à l’ail en guise d’accompagnement. Un petit conseil ? Accordez cette expérience avec une bière Tsingtao ou de demander gentiment de pouvoir apporter son vin en payant un droit de bouchon.»



10, rue des Poissonniers 1000 Bruxelles – gourmeteveryday.be

De Kuiper

«De Kuiper est une institution de Vilvorde à visiter absolument! Depuis 1859, ce restaurant est spécialisé dans la viande de cheval. Le lieu est dans son jus. Pour une expérience complète, il faut opter pour la terrine de tête de veau faite maison, à enchaîner avec un steak frit dans la graisse de cheval et des frites également cuites dans le gras chevalin. Le tout est accompagné d’un rituel: la salade fraîche, avec de la ciboulette et de la mayonnaise, est mélangée à la table par les serveurs. Il est possible de réserver pour le premier service, sinon il faut faire la queue. Faites-la alors avec un gin tonic ou un verre de vermouth du Priorat à la main. A table, on opte pour un Orval.»



51, Vissersstraat 1800 Vilvorde – restodekuiper.com

