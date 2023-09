Notre guide des restaurants 2023 | Les adresses recommandées par Joke Michiel, manager du Souvenir

Manager de Souvenir à Gand, où officie son mari, le chef Vilhjalmur Sigurdarson, elle a reçu le Parabere Care Award, qui récompense les acteurs œuvrant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans l’horeca. Elle nous confie ses adresses préférées en Belgique.

Eén Twee Vijf

«Voilà un restaurant très agréable où nous allons souvent. Lieven et Tomek, les patrons, sont vraiment sympathiques: cela participe sans aucun doute au charme du lieu. La carte est si appétissante qu’on a envie de tout goûter et on commande toujours le plus possible. Les plats sont créatifs, sans ornements superflus. Et puis les prix sont très raisonnables. Je suis également fan de leurs vins et Lieven prépare aussi de délicieux cocktails. On les savoure en été sur la jolie petite terrasse de ce bâtiment en coin.»

125, Molenaarsstraat 9000 Gand eentweevijf.be

Het Lepelblad

«Tina, la propriétaire de Het Lepelblad, est une de mes grandes amies. Tous les ans, nous participons ensemble au Parabere, le symposium international dédié aux femmes dans la gastronomie. C’est une cheffe passionnée, qui cuisine les légumes en provenance directe des champs. Cette autodidacte, ancienne DJ, est très attentive au produit. On sert ici un menu quatre service extra frais. Pendant mon temps libre, j’aime manger des choses simples mais authentiques et c’est exactement ce qu’on prépare ici. J’envoie là les touristes qui viennent se restaurer chez nous et qui sont à la recherche d’une autre bonne table.»

40, Onderbergen 9000 Gand lepelblad.be

In den Hert

«Une cuisine classique bien exécutée me séduit vraiment. Et Frederick Dhooge y parvient brillamment, c’est un véritable artisan. In den Hert se trouve dans un petit village idyllique des Ardennes flamandes. En été, c’est merveilleux de prendre un lunch sous le grand arbre devant l’établissement. En saison, j’opte toujours pour la caille servie avec une sauce délicieuse – la spécialité du chef – et une petite salade à l’aneth: je trouve cette étonnante combinaison fantastique. N’hésitez pas à vous inscrire à la savoureuse newsletter du restaurant, le chef vous y indique de quels produits de saison il dispose et comment il va les travailler. Parfois je reçois le mail à 11 heures et une heure plus tard j’y suis déjà attablée.»

« Une cuisine classique par un véritable artisan »

7, Lededorp 9772 Kruisem in-den-hert.be

Merry

«Lors d’un récent citytrip à Liège, j’ai été bluffée par Merry. Cela faisait longtemps que je n’avais pas goûté quelque chose d’aussi délicieux et innovant. Dans ce nouveau restaurant au sein d’une superbe maison de maître, règne une ambiance intime. Le couple à la barre de cette adresse est plein d’enthousiasme. Ils ont fait leurs armes chez Humus x Hortense à Bruxelles et Couvert Couvert à Louvain. La cuisine créative qu’ils proposent dans un menu fixe est rafraîchissante et contemporaine: ils ne travaillent pas avec des produits chers mais transforment plutôt des ingrédients locaux de saison en de surprenantes préparations. On peut aussi y goûter des vins nature soigneusement sélectionnés.»

In den Hert © Piet De Kersgieter

15, rue des Carmes 4000 Liège merry-restaurant.be

