Avec sa rubrique Faits et gestes, Le Vif Weekend part à la rencontre de Belges qui ont du talent plein les mains. Cette semaine, focus sur Margaux Kin, la reine des cookies qui vient d’ouvrir une nouvelle boutique à Bruxelles.

Du chocolat, de la farine, du beurre et des œufs. «Des ingrédients que tout le monde a chez soi, nous glisse Margaux Kin derrière le comptoir de Swookies. C’est probablement le biscuit le plus simple à faire. En 30 minutes, on peut en manger!» «C’est la gourmandise la plus réconfortante qui soit et j’adore son accessibilité mais aussi les possibilités qu’elle offre», continue celle qui vient d’ouvrir une seconde boutique dédiée à la spécialité américaine à deux pas du Châtelain.

Et un coup d’œil à la vitrine nous le confirme: une vingtaine de cookies différents sont disponibles à la dégustation.

Vos cookies, vous les préférez crispy, chewy ou gooey?

Et alors que les pâtons de pâte sont travaillés, sous nos yeux alléchés, sur le plan de travail en Inox de ce nouvel espace qui se veut un atelier ouvert et un véritable laboratoire d’expérimentation autour du cookie, on remonte aux débuts de Swookies.

L’aventure commence il y a cinq ans, alors que Margaux est encore étudiante à l’IHECS. Sans prétention aucune, la jeune entrepreneuse propose ses premiers cookies à la vente, qu’elle confectionne dans la cuisine de son appartement en colocation.

« Je voulais réunir mes trois grandes passions: la pâtisserie, la communication et l’entrepreneuriat ».

« Avec Swookies, je m’amusais et je voulais également reconnecter les gens à l’importance des ingrédients de qualité, bio et locaux ».

Margaux imagine trois variantes de textures: le crispy, le chewy et le gooey.

«Très vite, ça s’est emballé. Ma cuisine est devenue trop petite et j’ai loué un espace pour enchaîner les fournées entre mes cours.»

Une fois son diplôme en poche, la jeune femme continue l’aventure et ouvre une première boutique sur la place Flagey. «C’était un vrai challenge mais j’ai énormément appris en ouvrant ce premier pop-up.» Peu de temps après, elle déplace son swookshop à deux pas de l’avenue Louise. Et petit à petit, les créations de Margaux se faufilent un peu partout.

Aujourd’hui, on les retrouve au Mix, chez Encré – l’un des cafés les plus branchés de la capitale –, chez Buddy Buddy… et dans ce nouvel espace de dégustation.