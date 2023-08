La fish board fait de l’ombre au plateau de charcuterie à l’apéro

Trop vue, la charcu’? Les tables les plus chics préfèrent désormais des saveurs plus iodées à l’heure de l’apéro, où la fish board règne en maître.

Depuis que l’OMS a ajouté la charcuterie au rang des cancérigènes, entre le tabac et l’amiante, il faut bien reconnaître que les tranches de saucisson grignotées à l’apéro n’ont plus vraiment le même goût. Pareil pour les chips et autres crackers et cacahuètes, les méfaits pour la santé des aliments ultratransformés ayant été pointés du doigt sans relâche ces dernières années, tandis que l’assortiment de crudités, pourtant sain à souhait, ne fait pas toujours rêver.

Et si la solution était d’aller à la pêche aux produits iodés? Sur les réseaux -et les tablées branchées- on remarque en effet une déferlante de fish boards.

Le principe? Comme son nom l’indique, cette « planche de poisson » consiste à agencer de manière esthétique une série de produits de la mer, entre poissons fumés, tartinades et autres oeufs iodés, les plus nantis ajoutant également du caviar à la sélection.

« Le nouveau plateau de charcuterie »

Hybride du plateau de fruits de mer et du traditionnel assemblage de charcuterie, crackers et trempettes (le plus souvent à base de légumes ou de fromage), la fish board est la grande soeur sophistiquée de l’humble boîte de sardines, qui a connu un véritable revival ces dernières années.

Estampillé « hot girl food », le poisson en boîte s’est en effet offert un véritable retour en grâce, des stylistas telles que l’Américaine Leandra Medine Cohen en ayant fait leur nourriture de choix – et n’hésitant pas à la promouvoir à grand renfort de clichés ultra léchés.

Pour le chef Tyler Florence, cela ne fait pas un pli: « la fish board est le nouveau plateau de charcuterie », et sur la sienne, on retrouve plusieurs variétés de poisson fumé, de la crème fraîche saupoudrée de mélange d’algues furikake ainsi que du pain, des cornichons et des crackers.

Et si la « seacuterie », ainsi que l’appellent ses adeptes anglophones (ce qui sonne plus joli que « mercuterie » ou « charcuteriodée », il faut le reconnaître) est aussi tendance qu’esthétiquement plaisante, elle présente également des bienfaits non-négligeables pour la santé.

Les bienfaits de la fish board

Riches en protéines et en acides gras essentiels, les fameux oméga 3, le poisson fumé est bien moins calorique que la charcuterie, et il suffit d’une simple tranche de saumon fumé pour ingurgiter 15 à 20 % de notre dose quotidienne de vitamine D.

Les oeufs de poisson, quant à eux, présentent également une forte concentration en oméga 3, et constituent aussi une excellente source d’iode ainsi que de nutriments essentiels tels que la vitamine D ou le phosphore. Autant d’excellentes raisons de se jeter (gustativement) à l’eau à l’apéro…

Idées pour complèter votre fish board:



