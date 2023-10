8 comptes Instagram végans pour des idées recettes ultra gourmandes

Le mois de novembre est placé sous le signe du véganisme. L’occasion de s’essayer à ce mode de vie plus respectueux de l’environnement. On partage avec vous 8 comptes Instagram pour vous aider dans cette transition.

On le sait, la planète se réchauffe. Et l’activité humaine n’y est pas pour rien. Notre alimentation non plus. À l’échelle mondiale, on estime que notre régime alimentaire est responsable de 29% des émissions de gaz à effet de serre. Et en Belgique, comme dans la plupart des pays occidentaux, nous mangeons trop de viande. En moyenne, nous consommons 82 kilos de viande par an et par habitant, soit le double de la moyenne mondiale. Le problème? La viande est extrêmement énergivore et nécessite beaucoup de ressources pour être produite, ce qui finit par peser lourd sur notre empreinte carbone.

Trop selon certains qui n’hésitent pas à la retirer de leurs assiettes pour se tourner vers d’autres régimes alimentaires, plus responsables. Comme le véganisme par exemple, qui ne s’arrête pas à nos assiettes mais adopte un point de vue bien plus holistique en refusant tout produit d’origine animale dans tous les domaines de la vie quotidienne – pas de cuir par exemple.

Mais dans nos sociétés un brin trop carnées, retirer la bidoche de nos menus peut s’avérer difficile. Heureusement, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, il est de plus en plus facile de trouver des recettes et de l’inspiration pour y parvenir. Voici 8 comptes Instagram – 5 francophones et 3 anglophones – qui nous aident dans cette transition et nous prouvent que la cuisine végane, ce n’est pas si compliqué que ça!

1. Sam, de @healthy.lalou

Sur ce compte empli de douceur, Sam partage ses recettes « tout végétal » qui font saliver. Suivi par 236K followers, l’influenceur basé à Paris diffuse quotidiennement trucs et astuces pour végétaliser son assiette et prouve que la cuisine végane peut être ultra gourmande. Des recettes simples, économiques et rapides qui épateront à coup sûr la galerie.

Pourquoi on le suit : Véritable inspiration pour les grandes tablées, Sam partage sur son compte plein de recettes pour recevoir. De l’immense salade bar, au brunch décadent du dimanche, il y en a pour tous les goûts. Et on apprécie aussi l’immense variété proposée.



2. Marion, de @la.petite.okara

C’est devenu l’une des figures incontournable de la scène gastronomique végane francophone, Marion, du compte Instagram @la.petite.okara est suivie par 101K abonnés. Récompensée par le trophée d’or en alimentation végétale, Marion partage sur son compte pléthore de recettes faciles à réaliser et ultra goûteuses. Elle est également l’autrice de deux ouvrages culinaires, donc le second vient de paraitre et regorge d’astuces pour devenir végan (et le rester pour la vie !)

Pourquoi on la suit : L’une des spécialités de Marion, c’est de donner l’illusion. Blanquette de veau végane, flammekuches et autres. Qui a dit que devenir végan voulait dire adieux aux spécialités de la cuisine française? Sûrement pas Marion.



3. Alie, de @healthyalie

Elle nous vient tout droit des Caraïbes. Alie est née en Guadeloupe où elle a grandi avant d’arriver en Métropole. Végétarienne depuis toute petite et végane depuis plus de 5 ans, la jeune femme est l’autrice de trois ouvrage de recettes véganes et s’est formée en pâtisserie végétale. (On ne peut que chaudement recommander sa recette de cinnamon roll végan, tout simplement bluffante).

Pourquoi on la suit : sur son compte suivi par 181k followers, on s’initie aux saveurs épicées des Antilles et on découvre une variante végétale de cette cuisine si riche. Et puis, une des nombreuses spécialités d’Alie reste la pâtisserie et son compte est une véritable mine d’or pour s’essayer à la pâtisserie végane.



4. Marie, de @marielaforetvegan

Véritable référence en matière de cuisine végane dans l’Hexagone, Marie Laforêt, du compte Instagram quasi éponyme, est l’autrice de près de 22 ouvrages culinaires où elle compile ses plus belles créations gourmandes végétales. De la comfort food au menu de Noël en passant par la pâtisserie, son compte ultra complet devrait convenir à tous les goûts. Et fait saliver.

Pourquoi on la suit: Outre ses créations gourmandes et la pléthore de recettes qu’elle partage sur son blog et sur sa page Instagram, c’est surtout pour la qualité de ses photos à l’esthétique ultra-léchées que l’on revient, encore et encore sur le compte de Marie. Plaisir des yeux garantis.



5. Jean-Philippe, de @la_cuisine_de_jean_philippe

On file Outre-Atlantique, dans les forêts d’érable dans la région du Québec où Jean-Philippe partage avec son humour décalé et bien à lui, ses meilleures recettes véganes. Suivi par plus de 91k abonnés, le chef est l’auteur de quatre recueils culinaires, anime un podcast ainsi qu’une chaine Youtube où il prépare ses recettes.

Pourquoi on le suit: Avec une grande variation dans les recettes proposées, le compte de Jean-Philippe est un must pour toute personne souhaitant s’initier en douceur à la cuisine végane. Et pour les plus aguerris, c’est aussi une immense source d’inspiration pour varier le contenu de vos assiettes !



Pour les plus anglophiles

6. Ella, de @deliciouslyella

Du haut de ses 2,3 millions de followers, Ella est un peu devenue la papesse de la cuisine végane sur Instagram. L’aventure a commencé en 2012 pour cette passionnée de l’alimentation végétale qui a trouvé dans la nourriture un moyen de soigner son corps. Depuis, elle partage sur son compte Instagram ses recettes et conseils pour adopter une alimentation plus saine et végétale. Autrice de plus de 7 ouvrages culinaire de référence, elle est également à la tête d’un restaurant à Londres et anime, avec son mari, un podcast depuis 2018.

Pourquoi on la suit : Déjà parce que ses recettes souvent très simples sont délicieuses. Et pour ses nombreuses inspirations de repas familiaux sans prises de têtes et ultra gourmands. Mais aussi pour son parcours et la multitude d’informations qu’elle distille çà et là dans ses livres, sur son compte et ailleurs. Véritable pionnière du mouvement végan en Grande-Bretagne, Ella déconstruit énormément de préjugés sur l’alimentation végétale tout en offrant énormément de conseils et de moyens de parvenir à changer son régime.



7. Sadia, de @pickuplimes

Canadienne aux origines afghanes, c’est depuis les Pays-Bas que Sadia gère le compte Instagram Pick Up Limes et la chaine YouTube associée. Suivie par plus de 868k abonnés sur Instagram et plus de 4 millions de personnes sur Youtube, elle y partage des centaines de recettes véganes ultragourmandes. Diététicienne de formation, la passionnée entend bien tordre le cou aux préjugés entourant la cuisine végane et partage son savoir avec bonhomie et un brin d’humour.

Pourquoi on la suit : Pour ses recettes peu onéreuses et souvent très accessibles mais surtout pour ses nombreuses vidéos à la dimension ultra pratique où elle livre de précieux conseils pour améliorer notre cuisine de tous les jours.



8. Gaz Oakley, de @gazoakley

Précédemment connu sous le nom de Avant garde Vegan, Gaz est un chef cuisinier qui s’est spécialisé dans la cuisine végane. Depuis le pays de Galle, le jeune homme est suivi par plus de 1,5 millions de personnes sur YouTube et environ 785k sur Instagram, il partage ses recettes saines, épicées et riches qui nous font saliver.

Pourquoi on le suit : Si le compte de Gaz est une immense source d’inspiration pour végétaliser nos repas, c’est surtout pour son récent changement de mode de vie que l’on retourne sur sa page. Depuis peu, tout ce que Gaz cuisine et mange provient de son propre jardin qu’il cultive en permaculture. Et au fil de ses récoltes, l’influenceur distille moult conseils pour y parvenir. Hautement inspirant (et empli de sens).



