Voici les meilleures tables de Belgique pour petit-déjeuner en paix

«Le matin, mange comme un roi», dit le dicton. Nous avons recensé les meilleures tables du pays à savourer dès l’aube pour affronter une virée shopping en ville le ventre bien rempli.

BRUXELLES – FRANK

A côté de la Monnaie, ce décor à mezzanine et verrière Art déco est dans la ligne de mire des foodies. Le chef, Mathias, ne manque pas d’arguments, lui qui est passé par les fourneaux d’Humus x Hortense et a voyagé pendant un an avant de revenir ouvrir son enseigne à Bruxelles. On vient glaner ici des cafés de spécialité ainsi qu’un petit-déjeuner bio et circuit court remixé façon cuisines du monde: œufs Bénédicte, pâtisseries maison à tomber, granola, fluffy pancake, patate douce et dip de noix de cajou… tout y passe. Sans oublier la formule brunch se baladant entre salade du moment et crêpes rhubarbe, chocolat et crème de mascarpone.

Rue des Princes 14, frank.brussels

ELBOW

En Belgique, les diners et autres cafés-restaurants sont bien longtemps restés des phénomènes exotiques issus des sitcoms et séries américaines. Un méli-mélo de petit-déjeuner, brunch, déjeuner, avec des sandwichs, des hamburgers et des œufs au plat, le tout accompagné de litres de café dans la grande cafetière. C’est exactement le concept d’Elbow, bien que de nombreux clients s’y rendent principalement pour le fameux Reuben: un sandwich avec une portion exagérée de bœuf salé et bouilli, de chou et de moutarde. D’autres plats typiques tels que le cheesesteak, le combo italien ou le dagobert provoquent de longues files d’attente. Soyez à l’heure, car premier arrivé, premier servi!

Rue de la Paix 32.

MOK

Mok est né à Louvain, mais a grandi dans la capitale et ses environs. L’atelier de torréfaction sera bientôt situé à Vilvorde et vous trouverez leur magasin phare rue Dansaert. Une grande attention est portée à la préparation et la vente du café, mais on y propose aussi un menu agréable pour bien débuter la journée. Le classique de la maison? Un œuf à la coque avec du pain de seigle et du comté. Le croque à la choucroute et la ricotta végétarienne rhubarbe et fraises sont d’autres stars du menu. Si vous êtes pressés, optez pour un café à emporter et un biscuit à la cannelle fait maison.

Rue Dansaert 196, mokcoffee.be

CRÈME

Avec le Sablon pour voisin direct, Crème s’est constitué une clientèle jeune et branchée. Sous-titrée «Australian inspired foodstyle breakfast & lunch café», l’adresse dépayse gentiment. Le décor manucuré de briques nues fait place à une carte inspirée. On passe sans transition des toasts au levain tartinés avec les beurres de noix de l’atelier bruxellois Buddy Buddy aux scones maison. Sans oublier de faire un détour par de très régressives crêpes façon peanut butter-chocolat ou l’excellent croissant signature (de chez Fine Bakery, s’il vous plaît) alignant œufs pochés et épinards. On sirote quoi? Sans hésiter le golden latte au curcuma.

Rue de Rollebeek 30, cremebrussels.be

NAMUR – LE BRUNCHIST

Mélisande Fagoo et Arnaud Hoet ont, dans un premier temps, abordé la maturité au travers d’un service de brunchs, boostés aux produits locaux, livrés avec tout le kit à domicile. Depuis fin mai dernier, l’aventure a pris la forme d’une enseigne bien réelle, taillée dans la brique nue et le carrelage façon 1900. La carte se montre aussi à l’aise avec le salé – toast à l’avocat, toast saumon-concombre, planches fromages et charcuteries (Ferme de Warichet) – que le sucré – pancakes, granola bowl, tartes maison, salade de fruits, confitures signées Envie de Goût à Maillen…

Rue des Brasseurs 39, lebrunchist.com

COFFEE & MORE

Dans les années 90, les amis de Friends se retrouvaient régulièrement au Central Perk. Namur peut compter sur Coffee & More pour une convivialité comparable. Le genre d’endroit où l’on resserre les liens autour d’un petit serré – ou d’un excellent thé glacé au citron quand le soleil s’en mêle. On ne rate surtout pas les pancakes servis avec du sirop d’érable ou une boule de glace. Sur fond de carrelage métro parisien noir, on peut s’offrir d’autres régressions US: cheesecake Oreo, brookie, carrot et autres apple cakes fondants…

Rue Emile Cuvelier 21, Coffee & More Namur

LIÈGE – GRAND MAISON

Espresso bar (slow coffee, cappuccino… mais également des petits serrés avec des grains d’origine unique en provenance de chez OrCoffee) en vue ouvert par une graphiste et une architecte, Grand Maison cultive le goût des bonnes choses. Le petit-déjeuner bio et local constitue l’un des temps forts que l’enseigne décline au quotidien, que ce soit en version salée ou sucrée. Mention particulière pour les miches, ces petits pains ronds chers aux Liégeois, sorties du four du boulanger Benoît Segonds. Il est également question d’un brunch journalier dont les propositions (œuf mimosa et toasts, soupe de chicon, voire labneh, chou-fleur au curry et pain…) varient en fonction de l’humeur et des saisons.

Quai de la Goffe 37, grandmaison.be

KRAIME

Adresse liégeoise consacrée, le Darius Café assure des petits-déjeuners croissant-jus d’orange pour une clientèle que l’air du temps intéresse peu. Depuis 2021, l’enseigne s’est agrandie à la faveur d’un glacier et d’un salon de thé 2.0 portant le nom de Kraime. On y trouve tout ce que les petits cœurs matinaux désirent: pancakes variés, toasts débridés, bowls décalés, pâtisseries

ultrarégressives ou encore compositions végétariennes soufflées par la cuisine moyen-orientale. En passant, ne surtout pas oublier de planter les dents dans la «mortellerie» maison: le cheesecake caramel beurre salé et spéculoos.

Place du Vingt-Août 1, Instagram Kraime_Darius

ANVERS – HUMM

Humm a profité de la pandémie et du confinement pour repenser sa philosophie. Si la cuisine inspirée du Moyen-Orient est restée inchangée, le restaurant est désormais passé au tout végétal, tout en choisissant, autant que possible, des produits bio. Au menu le midi et en soirée, on trouve toutes sortes d’interprétations de classiques tels que les wraps shoarma et le dürum. Mais on vient ici surtout pour l’all-day breakfast, avec yaourt aux fruits frais et granola, toast à l’avocat, ou encore une formule de luxe pour minimum deux couverts.

Dageraadplaats 33, humm.love

KOLONEL & REEDE

Le Kolonel Coffee était autrefois un café typique situé dans le cœur touristique de la ville, à deux pas de la Grand-Place et des quais de l’Escaut. Mais pour éviter de se perdre dans la masse, le propriétaire Kobe Van Gaveren a opté pour une réorientation et un déménagement vers le quartier Zuid. L’adresse tient aujourd’hui davantage du concept avec une terrasse spacieuse ainsi que du café torréfié par la maison. Pour un petit-déjeuner complet, il faut traverser la ville et découvrir le nouvel établissement, Kolonel & Reede. On y sert le petit-déjeuner et le lunch jusqu’au milieu de l’après-midi. De quoi s’offrir un cappuccino avec des pancakes américains ou un okonomiyaki à un jet de pierre du MAS.

Ankerrui 15, kolonelcoffee.be/kolonel-reede

TINSEL

Installé dans un ancien pub à la lisière du Quartier rouge anversois, Tinsel propose des petits-déjeuners et déjeuners sans chichis, avec des produits locaux et de saison, rehaussés de boissons savoureuses. Idéal pour commencer la journée, s’arrêter boire un café ou déguster des gourmandises. C’est sans aucun doute l’une des meilleures terrasses de la ville pour un lunch sain. Sans oublier l’intérieur à la déco des plus photogéniques.

Sint-Paulusplaats 30, tinsel.be