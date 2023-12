Alain Berteau, architecte et designer: “C’est un privilège d’avoir un métier passion”

Toujours à l’affût des talents à suivre, Le Vif Weekend organise depuis 2006 l’élection du Designer de l’année. L’architecte belge Alain Berteau était le premier. Pour fêter les 40 ans de notre magazine, nous l’avons invité à répondre à nos questions sur le vif.

La question que l’on vous pose le plus souvent ?

« Tu ne prendrais pas des vacances ? » C’est une chance et un privilège d’avoir un métier passion. Mais c’est parfois difficile de décrocher, de s’arrêter.

Le sport que vous pratiquez… en pensée ?

J’ai malheureusement de gros problèmes de dos, donc tous les sports qui me fascinent, je ne peux pas les pratiquer. Mais j’ai toujours rêvé de faire de l’escrime, que je trouve à la fois ultraviolent et hyperélégant.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenu ?

L’île de Ré. D’ailleurs, j’y vais dès que je peux, au moins une fois par an. Dès que j’y pose le pied, mon rythme cardiaque se ralentit. Je suis vraiment un gars de la côte Atlantique, sans être marin pour autant. Je ne sais pas pourquoi, mais j’adore ça : la beauté, le calme, les odeurs, la bouffe. Tout l’écosystème quoi.

La personne célèbre avec qui vous aimeriez dîner ?

Alvaro Siza. On a un client en commun, Famo, une superbe marque portugaise. On aurait dû se rencontrer mais à cause du Covid, cela ne s’est hélas pas fait. Un acte manqué.

Porte-mine ou dessin numérique ?

Les deux. Mais j’ai craqué pour le numérique depuis l’Apple Pencil qui simule correctement les sensations du dessin sur papier.

Le plat qui vous ramène en enfance ?

La bisque de homard que me cuisinait ma grand-mère. Quand elle la préparait, c’était un événement, je crois qu’elle avait ramené la recette du sud de la France où elle avait vécu un temps. Son secret, je pense, c’est qu’elle avait la main un peu lourde sur le cognac dans la casserole. Ça reste un de mes plats préférés et, dès que j’en goûte une bonne, ça me fait instantanément penser à elle.

« Je pense que je n’aurais pas pu faire autre chose que l’architecture et le design. »

Un métier différent que vous auriez pu exercer ?

Aucun autre, vraiment. Je pense que je n’aurais pas pu faire autre chose que l’architecture et le design.

L’objet design que vous auriez aimé créer ?

Le Soft Pad Group des Eames (NDLR : un ensemble de chaises de bureau). Quand on le regarde, on a du mal à imaginer que cela a été dessiné il y a plus de septante ans. C’est une des chaises les plus confortables du monde, incroyablement performante et magnifiquement dessinée. Un sommet d’intelligence structurelle.

Ce qui vous saoule vraiment ?

L’auto-indulgence et le manque d’exigence. J’ai été élevé par un polytechnicien qui m’a toujours dit : ce que tu fais, fais-le bien.

L’appli dans votre smartphone qui est le plus souvent ouverte ?

Notes ! J’en ai 3 000, des dessins et des textes. Je l’ouvre au moins 40 fois par jour.

Votre moyen d’expression préféré ?

Le dessin, toujours le dessin.

Architecte ou designer ?

Les deux ! La petite échelle nourrit la grande. Et réciproquement. Le fait de dessiner des chaises, des solutions acoustiques, me permet de ne pas raconter trop de bêtises quand il s’agit de les prescrire. Et de dessiner des choses sur mesure, des petits détails dans l’architecture. Cette séparation des deux métiers dans les formations est catastrophique : les architectes sont devenus des urbanistes sociologues de comptoir. Et les designers des instagrammeurs.

Un mot pour vous décrire ?

Passionné.

La création dont vous êtes le plus fier ?

Mes assises écologiques, chaises, tabourets, sofas, qui montrent la voie dans l’industrie vers une réduction des colles et des mousses, sans perte de confort. Si on peut faire aujourd’hui avec deux matériaux ce que l’on faisait hier avec neuf, on ne va pas se priver. Ne fût-ce que pour la recyclabilité…

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite ?

Me balader en Toscane avec ma famille.​

