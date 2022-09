Archi Marseille: six endroits à ne pas manquer

Depuis qu’elle a été élue capitale européenne de la culture en 2013, la cité phocéenne est peu à peu devenue ‘the place to be’. Best of des lieux « archi » immanquables.

• Notre-Dame de la Garde : la fameuse « Bonne Mère » qui protège la cité, visible depuis le Vieux-Port. Elle offre un panorama imprenable sur la ville.

notredamedelagarde.fr

• Le Mucem, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, fut construit par Rudy Ricciotti en 2013. Symbole du renouveau dans la ville, sa dentelle de béton tranche avec le bleu de la Méditerranée.

mucem.org

• Les immeubles de Fernand Pouillon sur le Vieux-Port : Cette œuvre monumentale et très homogène de l’architecte a permis de reloger de nombreux habitants sur le Vieux-Port, après la Seconde Guerre mondiale. Elle caractérise le Marseille du XXe siècle.

• La Friche Belle de Mai : 45 000 m2 qui accueillent expos, projections, concerts, soirées sur le toit et restaurant. Un lieu multiple à découvrir sans tarder !

lafriche.org

• L’Ombrière du Vieux-Port, dessinée par Norman Foster : pour s’abriter du soleil tout en se regardant dans le miroir.

• La Friche de l’Escalette : un site exceptionnel qui accueille un parc de sculpture et d’architecture légère au milieu d’une ancienne usine à plomb, entre mer et montagnes.

friche-escalette.com