Le Pritzker Prize 2023 attribué à l’architecte britannique David Chipperfield

Le prix Pritzker, plus haute distinction du monde de l’architecture, a été décerné ce mardi au Britannique David Chipperfield, 69 ans.

« Subtil mais puissant », « c’est un architecte prolifique qui est radical dans sa retenue », et dont le style « intemporel et moderne affronte les urgences climatiques, transforme les relations sociales et redynamise les villes », ont salué les organisateurs dans un communiqué.