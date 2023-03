7 idées printanières pour faire rayonner son intérieur

Côté déco, le printemps nous souffle des envies de clarté, de teintes joyeuses et de plantes… Vous manquez d’inspiration ? Le Vif Weekend plonge dans ses archives et vous livre ici une sélection d’intérieurs des plus ensoleillés.

1. Le tapis gazon

Pour son loft bruxellois, la set designer Hélène Rebelo n’a pas lésiné sur les couleurs et les textures en tous genres. Pour elle, pas question d’habiter dans un intérieur austère. La joie de vivre doit primer. Et la sensation d’être dehors, en pleine nature, même dans un appartement urbain est primordiale.

Résultat : elle a choisi dans sa palette de tons plusieurs nuances verdoyantes et surtout un tapis moelleux et vert qu’elle a dessiné pour stitch Rugs et qui donne l’envie d’y marcher pieds nus, comme dans l’herbe fraîche d’une après-midi printanière.

A mixer avec quelques meubles sculpturaux dans des matériaux variés, pour stimuler plus que jamais notre sens du toucher. Mention spéciale pour le pouf-donut Boa de Sabine Marcelis pour HEM.

Copyright : Jan Verlinde

2. Du vert, sous toutes ses formes

Lucie et Alexandre, deux trentenaires français expatriés à Bruxelles, ont créé ensemble Atelier Atopia, un studio qui mise sur l’upcycling de meubles design des années 60 à 80. L’appartement qu’ils occupent sur les hauteurs de Forest est un peu leur carte de visite. A l’image de leur cuisine, où ils mélangent verdure et teintes vertes pour donner l’impression de se balader dans une jungle urbaine.

« Nous nous voyons comme des paysagistes d’intérieur », disent-ils. Le duo a notamment peint murs et plafond en vert et créé divers cache-pots de récup. On aime particulièrement celui composé d’un vieux meuble Componibili noir de Kartell, posé sur un support métallique et dont la partie supérieure a été découpée pour faire émerger une plante. Un aménagement qui, petit bémol, nécessite un éclairage chaleureux et étudié pour que la pièce n’ait pas l’air blafarde.

Copyright : Mr. Frank

3. Des plantes à tous les étages

Pour transformer cette maison ouvrière gantoise, le studio Vens Vanbelle a misé sur le bois, quelques teintes fortes bien placées, mais aussi et surtout une végétation savamment disséminée un peu partout et qui sent bon les beaux jours.

On a repéré notamment dans ce projet cette structure en bois qui sépare visuellement deux pièces, pour un peu d’intimité supplémentaire, sans perdre en clarté. Mais cette cloison ajourée permet aussi de placer çà et là des pots pour une composition des plus dynamiques et rafraîchissantes. Plantes pendantes et grimpantes vivement conseillées pour renforcer l’effet « pleine nature ».

Copyright : Mr. Frank

4. Une balançoire parmi les feuilles

La maison de l’architecte Peter Van Impe est axée sur la circulatité. Elle est notamment constituée d’un mur de glaise de 15 mètres de hauteur, le plus haut spécimen d’Europe, fabriqué avec la terre des alentours.

Mais au-delà de cet exploit technique, cette maison se caractérise aussi par une grande perméabilité entre intérieur et extérieur grâce aux vitrages courant du plancher au plafond. Baignés de lumière et immergés dans la nature environnante, les espaces sont aussi accessoirisés pour donner cette sensation d’être en plein air, au coeur du printemps. Comment? A grand renfort de plantes monumentales, de bois… mais aussi d’une balançoire qui rappelle le plaisir de se balancer sous le soleil.

Copyright : Tim van de Velde

5. Du jaune… et du doré!

Transformer une bâtisse moderniste bruxelloise en une maison ludique et pleine de bonne humeur, pour toute la famille : c’est le défi relevé par Edgar Architecture.

Dans la cuisine, une teinte jaune appelle le soleil. Celle-ci dialogue avec des touches de doré qui renforcent le côté éclatant, notamment au niveau des éclairages. Les habitants ont en effet opté entre autres pour des suspentes Multi-Lite de madeindesign.com au-dessus de l’ilôt de cuisine.

A noter aussi que, dans un soucis de légèreté, la peinture ne va pas jusqu’au plafond mais s’arrête au-dessus des étagères.

Copyright : Laurent Brandajs

6. Des matières naturelles

Il suffit parfois de peu pour se sentir en vacances. Pour la rénovation de ce bungalow datant des sixties, près de Gand, Stéphanie Eeckaut a misé sur une grande élémentarité. Matières naturelles, mobilier aux lignes épurées et simples voiles de fenêtes se combinent avec beaucoup d’harmonie pour rappeler l’ambiance ensoleillée des maisons portugaises, un pays que l’architecte affectionne particulièrement.

« J’ai opté délibérément pour une palette de couleurs sobres côté déco. J’ai recherché la douceur, la tranquillité et un fascinant jeu de nuances », confie-t-elle. Ainsi, comme dans la région de l’Alentejo, le blanc, le sable et le bois rougeâtre se marient mais sans paraître froids grâce aux matières rassurantes des objets qui accessoirisent l’endroit : tapis confortable, coussins en lin, etc. L’apport de lumière par les grandes baies vitrées renforce évidemment cette ambiance du sud.

Copyright : Jan Verlinde

7. Un mobilier aux teintes peps

L’antre bruxelloise des antiquaires Mathieu et Camille Ritter se veut des plus ludiques. Le couple se plait à entreposer à domicile certaines pièces non encore vendues ou restaurées de sa boutique du Sablon. Et l’accent est mis sur la couleur et l’originalité, pour que toute la famille se sentent bien dans ce logis amusant.

Pour les chaises de salle-à-manger, le tandem a sélectionné un modèle outdoor de Fatboy, jaune flashy. Le design qui rappelle un meuble de jardin, ainsi que la teinte solaire, donnent à l’aménagement, immédiatement, un air printanier. D’autres détails jaunes viennent ainsi égayer çà et là l’habitation, à l’instar d’une rampe d’escalier ou de petites chaises pour enfants.