Notre top 8 des nouveaux projets d’architecture en 2023

Chaque année affiche sa cuvée de nouveaux bâtiments qui défient de plus en plus les lois de la pesanteur et témoignent de l’imagination galopante des architectes du monde entier. Voici 8 buildings qui sortent de l’ordinaire et nous ont tapé dans l’oeil.

1. Le gratte-ciel The Spiral, à New York

Imaginé par Bjarke Ingels Group, The Spiral se dresse à proximité de la High Line, la coulée verte surélevée qui traverse New York. Occupé par de grandes entreprises, le gratte-ciel de plus de 300 mètres de hauteur se caractérise par des terrasses paysagées en escalier qui entourent l’immeuble à la façon d’une spirale. Ces terrasses en guirlande sont plantées et offrent à chaque niveau un espace extérieur et des atriums. Depuis la rue, les passants perçoivent également le hall d’entrée orné d’œuvres d’art du studio néerlandais DRIFT mais aussi d’un feuillage luxuriant. L’ouvrage a un impact marquant sur la skyline de Big Apple.

© Laurian Ghinitoiu

2. Le complexe Mission Rock, à San Francisco

Ce complexe mixte érigé à San Francisco, face au stade de l’Oracle Park, regroupe des logements, des bureaux, des magasins et des restaurants. Ce projet s’insère dans un plan directeur qui vise à générer un nouveau quartier dans la mégapole et s’inspire de la forme d’un canyon, une métaphore de la géologie de la Californie. L’ensemble, signé MVRDV, est composé de tours basses et hautes donnant sur une faille accessible au public.

© Jason O'Rear

3. La Garden House de Vitra, à Weil am Rhein (Allemagne)

Le Vitra Campus compte déjà de nombreux bâtiments remarquables tels que la VitraHaus de Herzog & de Meuron, le pavillon des conférences de Tadao Ando et le Vitra Museum de Frank Gehry. Cet été 2023, le site allemand dédié au design s’est enrichi d’un nouveau pavillon : la Garden House conçue par l’architecte japonais Tsuyoshi Tane, mis à l’honneur dans une expo sur place, jusqu’en avril 2024. Ce pavillon de 15 m2, construit avec de la paille et de la terre sourcées localement, se veut un symbole de durabilité. Sur le toit, une plate-forme permet d’observer de façon panoramique le campus.

© Julien Lanoo

4. Kitoushi no Mori Kitoron, sur l’île d’Hokkaido (Japon)

Emblématique du travail soucieux de l’empreinte écologique de l’architecte Kengo Kuma, ce resort thermal est situé sur une colline avec vue panoramique sur la ville de Higashikawa. Les murs extérieurs sont recouverts de mélèze provenant de l’île. Du bois de bouleau, coupé à proximité, a aussi été largement utilisé pour aménager l’intérieur et façonner des meubles en collaboration avec des menuisiers du cru. La forme en pointe du toit rappelle les pics du parc national de Daisetsuzan tout proche.

© Kotoro Imada

5. La Factory International, à Manchester

Depuis son lancement en 2007, le festival international de Manchester se déroulait dans divers bâtiments, mais les oeuvres commandées à cette occasion disparaissaient au fil des démolitions d’immeubles dues au développement de la ville. C’est pourquoi la municipalité a décidé de créer un espace artistique flexible pouvant accueillir tant des performances que des expos et installations. L’ouvrage, desssiné par OMA et désormais appelé Aviva Studios, s’inspire du passé industriel de la cité avec un volume en béton et tôle ondulée qui contraste avec les entrepôts en briques rénovés et les buildings neufs largement vitrés des alentours.

© Marco Cappelletti

6. Le Perelman Performing Arts Center, à New York

Ce nouveau lieu culturel new-yorkais, le Perelman Performing Arts Center, est situé sur le site du World Trade Center à New York. Conçu par le Studio Rex, le volume cubique est revêtu d’une peau de marbre translucide. La pierre fine laisse filtrer la lumière à l’intérieur en journée et offre un effet lumineux particulier dans la ville le soir. Les veines du matériau crée également un graphisme intéressant sur les façades. Il avait été spécifié aux architectes qu’aucune activité commerciale ne pouvait être visible depuis le mémorial du 11 septembre, ce qui a inspiré le choix de cette pierre élégante et sobre à la fois.

© Rex Studio / Iwan Baan

7. La nouvelle capitainerie du port de Calais

Cette capitainerie imaginée par l’Atelier 9.81 marque désormais le port de Calais de son empreinte forte, la vigie culminant à 38 mètres de hauteur. Depuis la ville, comme depuis la mer, cette tour se veut le symbole d’un port en pleine expansion. Les architectes ont pris le parti d’une fragmentation visuelle du programme, avec une image en tête, celle de galets posés en équilibre les uns sur les autres. Chaque volume a une matérialité qui le distingue des autres par le traitement de la peau de façade. L’unité est néanmoins assurée par le choix d’un matériau unique, le béton.

© Atelier 9.81 / Nicolas da Silva Lucas

8. Le planétarium Orionis, à Douai

Pour ce planétarium Orionis, implanté dans le Nord de la France, à Douai, le bureau scandinave Snøhetta s’est inspiré du mouvement elliptique et continu des étoiles. Les courbes du bâtiment s’enroulent autour des deux dômes de la salle de projection et de l’observatoire. Pour évoquer ce déplacement perpétuel à l’intérieur également, les architectes ont incorporé au projet une rampe légèrement inclinée, visible de l’extérieur à travers la façade partiellement translucide du bâtiment. De cette façon, le visiteur peut expérimenter cette notion de mouvement continu.