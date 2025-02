Spotted dans la série Arcadia: 12 bâtiments et lieux incroyables près de chez nous

Dystopie ou pas, la série de science-fiction Arcadia offre aux amoureux de l’architecture et de la nature de nombreuses sources d’inspiration pour une sortie originale en Belgique et dans nos pays voisins. Kurt Loyens, concepteur de la production et chasseur de lieux, nous présente 12 bâtiments et autres lieux les plus connus de la première saison de la série.

1. La maison provinciale d’Anvers

À Arcadia, chaque habitant est surveillé au moyen d’une puce implantée. Comme les autres bâtiments atmosphériques de la série télévisée, l’entreprise de haute technologie qui fournit les puces est également inspirée du réel, puisqu’il s’agit d’une copie presque exacte du bâtiment du gouvernement provincial d’Anvers, situé près du parc du Roi Albert.

« Nous avons donc travaillé avec l’architecture existante en Belgique et dans les pays voisins », explique le concepteur de production Kurt Loyens. « L’architecture en béton, particulièrement dure et brutaliste, correspondait bien à l’État totalitaire et à la société de recyclage décrits par Arcadia. L’histoire ne permettait pas d’avoir un monde au design lisse. Les bâtiments gouvernementaux ont été autorisés à avoir un aspect plus moderne, mais ils devaient contribuer à renforcer l’atmosphère menaçante. » Les effets numériques ont donc donné au bâtiment du comté, inauguré en 2018, un aspect béton peu maniable, bien que l’on reconnaisse immédiatement la balançoire distinctive et les fenêtres triangulaires de la façade.

Outre des bureaux pour environ 860 employés, le projet de Xaveer De Geyter comprend, entre autres, un centre de conférence avec un auditorium et une salle du conseil. La vue panoramique du quatorzième étage ne peut être appréciée qu’en groupe et avec un guide de la ville d’Anvers. Des pièces de la collection d’art provinciale et un jardin avec une fontaine sculptée par Pol Bury attendent les visiteurs dans les espaces publics. Ne cherchez pas l’intérieur de la fabrique de frites dans Arcadia: ces scènes n’ont pas été tournées dans le bâtiment provincial, mais dans le Musée royal des Beaux-Arts, qui n’avait pas encore rouvert ses portes à l’époque.

2. Le quartier Arena à Deurne, à Anvers

Pour loger les Arcadiens les moins bien notés, l’équipe s’est retrouvée à la fin des années 1960 dans un exemple frappant de brutalisme et de logement social: le quartier de l’Arena, sur le site du Fort de Deurne, toujours à Anvers.

L’architecte moderniste Renaat Braem avait déjà conçu les immeubles d’habitation sur le Kiel et le Modelwijk à Laeken, et il a conçu le quartier Arena comme un lieu où différents groupes de population pourraient vivre dans la verdure. Braem a envisagé plusieurs tours résidentielles jamais réalisées avec, au sommet, des appartements-ateliers pour les artistes. Aujourd’hui, le quartier Arena compte 470 logements sociaux, dont 289 appartiennent à Braem. Pour favoriser le contact avec la nature, il a doté chaque appartement d’une terrasse et a placé les maisons sur une sous-structure entièrement ouverte, où des box de garage ont été ajoutés dans les années 1980.

« Le quartier Arena était idéal pour nous en raison de son architecture et parce que nous pouvions y tourner à presque 360 degrés », explique Kurt Loyens. « Nous avons dû supprimer numériquement des éléments gênants tels qu’un clocher d’église et des graffitis, et habiller les terrasses de maisons vides, mais pour le reste, le quartier apparaît tel qu’il est réellement. Il est un peu délabré, mais pour ce que nous voulions raconter, c’était parfait ». L’avenir de l’architecture moderniste sur le site est assuré: le quartier sera réaménagé au cours des prochaines années, les bâtiments de Braem étant rénovés en résidences privées.

3. Le crématorium Hofheide à Holsbeek

Les scènes de tribunal d’Arcadia ont été tournées dans l’un des crématoriums les plus modernes du pays, dans le Brabant flamand. Commandé en 2013, il a été conçu par les architectes Cousée & Goris et le cabinet espagnol RCR Arquitectes comme un sarcophage monumental dans un étang. Le béton brun jaune et un voile d’acier corsen brun rouille font référence aux couches de sol du site et unissent le bâtiment au paysage.

« De nombreux crématoriums hésitent à apparaître dans une série de fiction et à prendre des dispositions avec les équipes de tournage », raconte Kurt Loyens. « Après tout, les crémations et les services funéraires sont prioritaires. Heureusement, à Nieuwrode, ils ont fait une exception pour nous. »

Le domaine accueillant du crématorium de Hofheide est situé au milieu des collines et des vergers du Hageland et est librement accessible, avec une taverne qui accueille également les promeneurs et les cyclistes. « C’est un endroit très calme et serein qui n’a rien d’inquiétant », explique encore le chasseur de lieux. « L’intérieur donne également une impression chaleureuse et agréable. Cela ne se voit pas dans la série, car l’auditorium de notre établissement sert de salle d’audience, mais il répond parfaitement à l’idée qu’un crématorium doit être un lieu réconfortant. »

4. « Faire du vélo à travers l’eau » à Bokrijk

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

L’attraction cycliste la plus populaire du pays fait déjà son apparition dans le premier épisode d’Arcadia. « Cycling through Water in Bokrijk est unique au monde et constitue un cadre magnifique et quelque peu futuriste pour le tournage d’une scène de dialogue, par exemple », continue le concepteur.

Sur place, vous parcourez plus de 200 mètres à vélo ou à pied à travers l’un des étangs de la réserve naturelle De Wijers. À mi-chemin, l’eau se trouve à hauteur des yeux de part et d’autre du chemin, une attraction qui a déjà attiré des centaines de milliers de visiteurs depuis 2016. Cycling through Water a également atteint des sommets au niveau international. En 2018, par exemple, la conception a remporté le célèbre World Landscape Architecture Award en Australie et un prix lors des International Design Awards à Los Angeles. Le magazine TIME a inclus le chemin dans un top 100 des destinations les plus médiatisées et les plus innovantes au monde.

5. Le barrage de la Gileppe à Jalhay

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4

Le service de notation d’Arcadia est installé dans une structure brutaliste créée numériquement qui pourrait se trouver dans Star Wars. Le pilier et le barrage en béton, ainsi que le lac à l’arrière-plan, permettent toutefois de reconnaître l’une des structures les plus célèbres de Wallonie.

Le barrage de la Gileppe a été inauguré en 1878, ce qui en fait l’un des plus anciens d’Europe. Il mesure 365 mètres de long et 66 mètres de haut et est gardé par un lion d’un mètre de haut. De nombreux sentiers de randonnée partent de là, et à proximité se trouve un parc d’aventure où l’on peut notamment faire de la randonnée dans les arbres. L’attraction principale est cependant la vue sur le lac et les Hautes Fagnes, entre autres. Si, comme les acteurs d’Arcadia, vous prenez l’ascenseur en verre de la tour d’observation jusqu’au panorama situé à 77 mètres au-dessus du barrage, un restaurant vous attend également.

6. Les dunes de Soester à Soest, Pays-Bas

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Arcadia est une société fortifiée qui bannit les habitants les moins méritants dans un monde extérieur inhospitalier. Kurt Loyens situe ce dernier dans un vaste paysage de dunes. « Cela a été une quête assez difficile. La Belgique a des dunes, mais ce sont des réserves naturelles protégées où l’on ne peut pas aller avec des voitures, des camions et toute une équipe de tournage.

Les réalisateurs ont finalement trouvé refuge dans les Soester Duinen à Soest, aux Pays-Bas. Cette réserve naturelle de la province d’Utrecht, composée de bancs de sable, de landes et de forêts, s’étend sur plus de 500 hectares. Des sentiers de randonnée et des pistes cyclables bien balisés mettent les visiteurs sur la voie, et des points de vente de nourriture et de boissons se trouvent à proximité.

Bon à savoir: les réalisateurs d’Arcadia ont été surpris par les randonneurs, les amateurs de bronzage et les familles qui pique-niquaient pendant le tournage. Ne vous méprenez donc pas sur les paysages désolés de la série télévisée, surtout par beau temps, vous ne serez pas seul ici.

7. Radio Kootwijk aux Pays-Bas

« Dans Arcadia, la caserne De Zuidpoort représente la fin de notre monde. Nous avons donc fait tourner ces scènes autour d’un bâtiment massif qui se trouve vraiment dans pareil paysage: Radio Kootwijk, un ancien parc d’émetteurs sur la Veluwe. Tout ce que nous avions à faire, c’était de rendre le bâtiment principal un peu moins orné numériquement et de construire un morceau du mur autour d’Arcadia, afin que nous puissions le poursuivre par la suite.

La « cathédrale » de Radio Kootwijk date de 1918 et a joué un rôle central dans la communication entre les Pays-Bas et les colonies au début du 20e siècle. Le monument art déco en béton et les landes environnantes sont restés cachés derrière des clôtures pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que les communications par satellite rendent le complexe superflu et que le site soit libéré pour les randonneurs et les cyclistes en 2005.

L’ancien bâtiment de l’émetteur accueille aujourd’hui principalement des événements professionnels, mais il est ouvert au public pendant les vacances scolaires. Les photographies et les films qui s’y trouvent donnent une impression du passé, bien que le bâtiment et ses environs constituent en eux-mêmes une excursion pleine d’atmosphère.

8. Waterloopbos à Marknesse, Pays-Bas

Un endroit particulier à Arcadia est le « Field of Remembrance », un mémorial aux victimes d’attentats contre le système. « Pour cela, nous avons vraiment dû chercher longtemps », avoue Kurt Loyens. « De nombreux monuments brutalistes que nous avons visités n’ont pas suffisamment titillé notre imagination ou se trouvaient juste à côté d’une autoroute bruyante, par exemple. Heureusement, notre premier assistant réalisateur a fini par nous indiquer un ancien site forestier Waterloop dans la province de Flevoland. »

Le Waterloopbos date des années 50 et comprend des installations d’essai de défenses contre les inondations, de barrages et d’autres ouvrages hydrauliques. C’est là qu’ont été conçus, entre autres, les plans du Delta et les ports de Rotterdam et de Lagos. Cependant, l’informatique a rendu le laboratoire en plein air superflu dans les années 1990, après quoi la nature a repris ses droits.

Aujourd’hui, le site est un monument protégé et librement accessible, avec trois sentiers de randonnée balisés qui vous mènent le long des ruines hydrologiques. Dans la forêt comme à Arcadia, l’ancien canal Delta, un canal en béton de plus de 200 mètres de long, attire tous les regards. Il a servi jusqu’en 2015 à imiter les vagues de la mer et a ensuite été transformé en œuvre d’art paysagère, avec de longs murs en béton.

« Lors de ma première visite, j’ai tout de suite été séduit », explique M. Loyens. « Les sites d’essai sont délabrés et dégagent une atmosphère de désolation, mais malgré cet aspect étrange, il s’agit d’un très beau site. L’architecture brutaliste en béton combinée à la nature environnante a quelque chose de poétique, ce qui correspond au site commémoratif chargé que nous voulions évoquer à Arcadia. »

9. Le musée des sciences Phaeno à Wolfsburg, Allemagne

Le service de sécurité d’Arcadia est logé dans une structure graphique en béton qui semble tout droit sortie de l’imagination des créateurs. En réalité, les scènes ont été tournées au Phaeno Science Center de Wolfsburg, en Allemagne, conçu en 2005 par Zaha Hadid. Les visiteurs y trouveront un musée des sciences avec plus de 250 installations interactives.

Kurt Loyens compare la forme pointue et les cônes de béton géants sur lesquels le musée s’appuie à un vaisseau spatial en pleine ascension. « Le bâtiment futuriste est extrêmement impressionnant en soi. Nous avons ajouté numériquement deux gros blocs pour qu’il paraisse encore plus grand et plus menaçant. »

Fait amusant: toutes les prises de vue dans la cavité située sous le bâtiment ont dû avoir lieu de nuit. « Nous pouvions faire passer nos voitures en dessous et cet espace fantastique, avec des surfaces vitrées au plafond, était une sorte de cadeau tombé du ciel, mais nous avons dû utiliser de la lumière artificielle partout où la lumière du jour pénètre normalement ».

10. Les Arènes de Picasso à Noisy-le-Grand, France

L’hôpital d’Arcadia et les appartements destinés aux résidents ayant un score civique élevé ont trouvé leurs modèles à Noisy-le-Grand, à l’est de Paris. L’architecte espagnol Manuel Núñez Yanowsky y a réalisé en 1985 un quartier de logements sociaux, de commerces et d’un collège, autour d’une place octogonale. Le site est surplombé par deux immenses bâtiments cylindriques, appelés sur place «les camemberts», qui donnent à l’ensemble une allure surréaliste.

« Le complexe est en fait trop fou pour être décrit et doit être visité pour cette seule raison », raconte Kurt Loyens. « La nuit, cependant, des toxicomanes et des trafiquants traînent dans les parages et il vaut mieux rester à l’écart. Grâce aux gardiens de quartier et au personnel de sécurité, le tournage s’est bien déroulé, mais lors de la première visite sur place, Tim (Oliehoek, réalisateur d’Arcadia, ndlr) et moi-même n’étions pas tout à fait rassurés. »

11. Les espaces d’Abraxas à Noisy-le-Grand

Toujours à Noisy-le-Grand, les réalisateurs ont également présenté Les Espaces d’Abraxas, un complexe résidentiel construit en 1983 par l’architecte espagnol Ricardo Bofill, que Loyens qualifie de «mégalomaniaque». L’architecture d’inspiration néoclassique comprend un amphithéâtre, des colonnes et un arc de triomphe, et a déjà figuré dans la trilogie Hunger Games et Game of Thrones.

Bofill lui-même a déclaré qu’il voulait concevoir un « palais pour le peuple » et démocratiser les éléments stylistiques de l’élite. Cependant, le résultat n’a pas été un franc succès et a surtout encouragé l’anonymisation et l’insécurité. Alcatraz, Gotham City: les surnoms ne mentent pas.

« Pour des raisons de sécurité, les visiteurs viennent ici de préférence tôt dans la journée », explique Loyens. La grandeur s’efface et l’on a l’impression d’être dans un endroit très privé, mais les bâtiments les plus grands et les plus intimidants créent aussi un effet wow. Nous avons pu commencer à travailler dessus immédiatement. »

12. Les Arcades du Lac à Montigny-le-Bretonneux, France

L’ensemble résidentiel Les Arcades du Lac de Ricardo Bofill – décédé l’année dernière – datant de 1981 apparaît également dans Arcadia. Il entoure un lac artificiel au sud-ouest de Versailles, où Bofill a enveloppé 676 logements dans de lourds bâtiments de béton gris-brun et de terre cuite rouge-brun. Les immeubles d’habitation sont disposés en quadrillage autour d’une place centrale et d’espaces verts géométriques, ce qui a donné au lieu le surnom de «Versailles du peuple» pas tout à fait injustifié. Le pont d’Avignon, quant à lui, a inspiré à Bofill six immeubles d’habitation disposés les uns à la suite des autres, comme une jetée sur le lac.

Là encore, on a reproché à l’architecte de privilégier la froideur monumentale à la convivialité, une critique à laquelle Kurt Loyens souscrit. « Je conseillerais à tout le monde de se promener et d’admirer l’architecture extraordinaire, mais je ne voudrais jamais y vivre », déclare-t-il. « Les boutiques et les cafés manquent, ce qui rend l’endroit peu attrayant. C’était très bien pour Arcadia, mais on peut quand même se demander ce qui a inspiré Bofill. »