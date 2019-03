Avec Viktoria Modesta, le Crazy Horse veut "magnifier la différence"

Du 3 au 16 juin, Viktoria Modesta qui se définit comme une "show-girl bionique", se produira pour 29 représentations seule et accompagnée des danseuses du Crazy dans plusieurs tableaux créés spécialement autour de son univers futuriste, a annoncé à l'AFP le légendaire cabaret.

"Dans un monde en plein questionnement sur le rôle et l'image de la féminité, la rencontre des univers du Crazy Horse et de Viktoria Modesta permet de mettre en scène une autre vision de la femme, de la sensualité et de la beauté au XXI siècle", souligne la direction du Crazy Horse.

Née en Lettonie avec une malformation de la hanche et d'une jambe, Viktoria Modesta, 31 ans, a fait le choix à 20 ans d'une amputation pour préserver durablement sa santé et améliorer sa mobilité grâce à une prothèse "afin de libérer sa créativité loin des stéréotypes", a-t-elle expliqué.

Son clip pour la chanson "Prototype" où elle apparaît avec des prothèses futuristes, dessinées comme des bijoux, dont une lumineuse, a été visionné plus de onze millions de fois. Sur Instagram et Twitter, l'artiste est suivie par plus de 100.000 abonnés.

"J'ai été fascinée par l'incroyable volonté et l'univers créatif de Viktoria. La manière dont elle a pris en main son destin et transformé sa vie en performance artistique globale est épatant", souligne Andrée Deissenberg, directrice artistique du Crazy Horse.

"Dans un futur déjà présent où la différence est revendiquée et magnifiée, la faiblesse se métamorphose en force et atout", ajoute-t-elle.

Dans un communiqué, Viktoria Modesta entend "repousser avec le Crazy Horse les limites de la féminité de la manière la plus innovante et la plus surprenante qui soit".

La danseuse érotique américaine Dita Von Teese a été la première artiste invitée en 2006 à rejoindre la troupe du Crazy Horse, avant l'actrice et réalisatrive franco-américaine Arielle Dombasle, la comédienne française Clotilde Courau, l'actrice de télévision américano-canadienne Pamela Anderson et le travesti autrichien à barbe Conchita Wurst, lauréat de l'Eurovision 2014.