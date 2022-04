3 produits pour protéger sa peau des effets de la pollution

Pour éviter le veillissement cutané provoqué par la pollution, il est plus que nécessaire de bien nettoyer sa peau mais aussi de la protéger.

80% du vieillissement cutané est imputable à des facteurs extérieurs. Les effets de la pollution sont de plus en plus analysés. Une récente étude menée par les labos de recherche du groupe LVMH a pu démontrer que les métaux lourds présents dans notre environnement pouvaient pénétrer la peau et s’accumuler dans le derme. Avec des conséquences néfastes visibles telles que l’endommagement de l’ADN et l’altération de la barrière cutanée entre autres. Pour éviter cela, il est donc plus que nécessaire de bien nettoyer sa peau mais aussi de la protéger.

Shopping: 3 cosmétiques à shopper

Ainsi, le nouveau Botanic Scalp Peel de Toro promet de purifier comme il se doit le cuir chevelu souvent oublié, grâce à une exfoliation douce à pratiquer avant le shampoing, une à deux fois par semaine.

1-Botanic Scalp Peel, Toro, à partir de 31 euros les 100 ml. © photos: sdp

La mousse Off/On de Dior à base d’extrait de nymphéa cible surtout ces fameux métaux lourds qu’elle isole et aide à éliminer.

2-La Mousse Off/On, Dior, 47,25 euros les 150 ml. © photos: sdp

Chez Sisley, la dernière formule d’All Day All Year combine la présence de filtres anti-UVA et UVB, qui restent à la surface de la peau, avec des actifs comme la myrte, qui visent à neutraliser l’action des métaux lourds. Un soin bouclier à appliquer à la fin de sa routine matinale, juste avant le maquillage.