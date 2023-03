Beauté: comment paraître moins fatiguée

Votre visage fait grise mine? Pas de panique: il suffit de quelques gestes bien posés pour retrouver, sans stress, figure humaine.

1 – Égaliser le teint

Pour lutter contre les traits fatigués, rien de tel qu’un peeling chimique à utiliser préventivement une à deux fois par semaine pour éliminer les cellules mortes et unifier le teint. «Il existe des formules express à poser quelques minutes, que l’on peut appliquer le matin en cas d’urgence, détaille Ekle Binnemans, make-up artist pour Sisley en Belgique. J’aime combiner ce soin avec un masque hydratant pour repulper la peau.» Notre experte préconise aussi, si l’on a très mauvaise mine, une base de teint qui lisse les traits et les matifie. Ainsi, on évite de devoir poudrer. Car cela alourdit et creuse les traits. Autre option pour plus de naturalité: opter pour un sérum ou une crème liftante ou «effet tenseur» qui contient des ingrédients flouteurs et tenseurs à effet immédiat, mais non durable. Ceux-ci forment un film en surface de la peau pour lisser les ridules.

Masque Eclat Double Peeling Supra Radiance, Lierac, 41,50 euros les 75 ml.

2 – Choisir une couleur claire

Face à un teint grisâtre, vous pourriez être tenté de forcer la couleur de votre fond de teint pour donner l’illusion d’une peau bronzée. Un erreur de débutant à éviter si l’on ne veut pas prendre quelques années dans la vue. «Cherchez une teinte au plus près de votre couleur naturelle et, dans le doute, préférez un ton légèrement plus clair», insiste Elke Binnemans. Pour construire un hâle naturel, il existe une large offre de gouttes d’autobronzant à ajouter à son soin de jour pour doser l’effet. Et éviter ainsi de passer un peu trop vite à l’orange. Autre faux ami: votre correcteur qui, mal appliqué, marquera les rides. «N’oubliez pas que «less is more», insiste notre MUA. Et évitez de le choisir trop foncé. Déposez quelques pointes sur le contour de l’oeil et estompez-le au doigt ou au pinceau.» Si vous préférez utiliser un illuminateur, comme le Touche Eclat d’YSL, visez le coin de l’oeil pour illuminer le regard et les lignes de l’arête du nez.

Gouttes soleil antipollution Drunk Elephant, 34 euros.

Base Instant Perfect, Sisley, 63 euros les 20 ml.

3 – Décongestionner les yeux

Lorsque vous êtes fatigué, c’est sur la zone regard que cela se verra le plus. Optez pour un soin à la texture légère qui glissera facilement sur le contour de l’oeil. «N’hésitez pas à la conserver au frigo, suggère la make-up artist. L’effet «coup de froid» aidera les poches à se dégonfler.» Choisissez aussi de préférence un tube avec outil de massage intégré qui rendra l’application plus fun et plus instinctive.

Soin Eclaircissant Regard Vinoperfect, Caudalie, 35,20 euros les 15 ml.

4 – Ajouter une touche de noir

Cela peut paraître contre-intuitif mais votre visage, même fatigué, a besoin d’une touche de noir pour donner du peps par contraste. Le mascara fera parfaitement l’affaire. «Choisissez une version qui allonge les cils pour ouvrir le regard, précise Elke Binnemans. Et soulignez ensuite la ligne inférieure des cils avec un khol ou un crayon clair pour apporter de la lumière. Surtout, ne négligez pas la ligne de vos sourcils. Pensez à régulièrement les faire dessiner dans un salon professionnel. Au quotidien, brossez-les vers le haut pour un mini face lift instantané.»

Mascara Falsies Surreal, Maybelline, 17,99 euros.

5 – éviter la poudre

Si vous souhaitez maquiller la paupière, notre experte recommande de choisir une texture de fard crème ou liquide plutôt qu’une poudre qui risque plus facilement de s’échapper et de venir se glisser dans les plis des ridules. Une couleur posée sur la partie mobile suffit: un champagne clair pour une peau caucasienne, un corail pour une peau plus foncée illuminera sans alourdir.

Fard à paupières crème Pro Longwear Paint Pot, M.A.C, 28 euros.

6 – Oser le blush

N’oubliez pas le blush car il détourne l’attention de la zone du regard. Si votre teint est encore pâle, préférez un bronzer léger et multicoloriel de type highlighter… mais pas trop nacré. Et évitez surtout le haut des pommettes. Déposez-le dans le creux des joues, puis gardez ce qui reste sur le pinceau pour le front ou le menton.

Blush Highlighter L'Orchidée Rose, Sisley, 95 euros.

7 – Préférer la brillance

Du côté des lèvres, no go par contre sur les rouges mats: «Que l’on préfère un nude ou une couleur plus marquée, on veille à choisir une formule bien hydratante ou, pourquoi pas, un peu brillante.» Une fois encore pour faire diversion et apporter un supplément d’éclat dans le bas du visage.