40 idées cadeaux pour les fans de zénitude

Dans notre quotidien hyperconnecté et où tout va (trop) vite, le vrai luxe ne serait-il pas de s'octroyer une pause rien qu'à soi pour se ressourcer. Comment ? En participant à une séance de yoga sur un tapis douillet en pure laine de mouton, en lisant un livre sur le pouvoir guérisseur des forêts accompagné d'une bonne tasse de thé matcha, ou encore, en s'emmitouflant dans un pull oversize tout confort. Et pourquoi pas, et cela sans rougir, en (re)découvrant les plaisirs insoupçonnés du "slow sex" ? Voici 40 idées de cadeaux pour les adeptes du zen.