Ce n'est pas un scoop : notre corps adore l'eau. Spécialement quand celle-ci est chaude, car elle devient alors un allié précieux pour réveiller notre organisme en douceur.

En Asie, la pratique est connue depuis des lustres. Et la raison est simple : boire de l'eau chaude évite au corps de devoir lui-même réchauffer le liquide. Traduction : il ne doit fournir aucun effort pour l'assimiler. Il est donc recommandé, dès le réveil, de se préparer une tasse à environ 37 °C (oui, comme la température corporelle), qui aura pour effet de fortifier les muscles, d'animer notre circulation, de mieux oxygéner le cerveau tout en apaisant le système nerveux, et même de stimuler le système immunitaire. Tout ça ? Oui, tout ça.

Le geste peut évidemment être répété durant la journée, l'eau chaude ayant pour autres vertus de favoriser la digestion et d'éliminer plus rapidement les toxines accumulées par l'organisme. En été comme en hiver, le rituel est efficace de la même manière, sans discrimination aucune.

Bien sûr, vous aviez déjà remarqué qu'en cas de rhume, cette même eau chaude permettait de décongestionner votre nez et d'apaiser vos bobos de gorge. A ce moment-là, on chauffe l'eau jusqu'à 60 °C, on y ajoute une petite infusion, un peu de miel, voire du jus de citron, et on attend que le mucus soit fluidifié par le breuvage. Une petite dose de rhum brun pour en faire un grog ? Désolé, mais on est en pleine Tournée Minérale, donc on n'a pas le droit de vous le prescrire...

Bonne eau ! (oui, comme le chanteur de U2)

N.B.

