Froissement, murmure, tapotement... Autant de sons propres à l'ASMR, technique de relaxation tout droit débarquée de la Toile. Ses adeptes prétendent qu'elle pourrait même conduire à "l'orgasme cérébral". Ce qu'il faut en savoir, en 5 faits surprenants.

C'est une tendance générationnelle

Si la pratique existe depuis 2008, elle a réellement trouvé son public il y a peu. L'ASMR, de l'anglais Autonomous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire par "réponse autonome sensorielle culminante", consiste en une série de stimulations sonores et visuelles visant à provoquer un état de relaxation complet et qui séduit particulièrement la Toile. Avec des dizaines de milliers de vidéos sur YouTube, comptabilisant souvent des millions de vues, cette méthode a su se forger une place de choix sur la scène numérique. Chuchotements, masticage d'aliments, brossages de cheveux ou découpes de savon, voici un bref panel des thèmes exploités. Les plus fervents adeptes? Les Millennials, comme Iona, 15 ans. "Au départ je trouvais ça bizarre d'écouter quelqu'un manger, avoue-t-elle. Mais ensuite, je suis tombée sur d'autres genres de films, tels que le tapping (NDLR: qui consiste à tapoter un micro du bout des doigts) et j'ai vraiment aimé. Ça m'aide ...