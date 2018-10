On a testé: un examen des seins

On va tout de même parler eins, tétés, lolos, nichons, roberts, parce que ce 10e mois de l'année est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Je ne vous apprends rien : un dépistage précoce augmente solidement les chances de guérison complète, d'où son rôle plus qu'essentiel. D'ailleurs, si vous avez entre 50 et 69 ans, celui-ci est gratuit. Si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge, il est partiellement remboursé. Il s'agit d'une mammographie, à savoir une radio des seins. J'e...