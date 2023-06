Crèmes, sprays, fonds de teint, BB crèmes… L’offre en produits solaires pour le visage est toujours plus grande et plus variée. Mais protègent-ils tous aussi bien? A quelle fréquence les appliquer? Nos réponses à toutes vos questions sur ces incontournables de l’été.

1 – Faut-il appliquer une protection solaire sur le visage 365 jours par an?

Tartiner son visage de crème solaire en plein hiver alors qu’il fait gris semble inutile pour certains. Il est vrai que les UVB, ces rayons qui peuvent brûler la peau, sont moins puissants à la saison froide, mais les UVA, eux, restent redoutables tout au long de l’année.

Ces derniers pénètrent plus profondément dans la peau, et rien ne les arrête, pas même les nuages ni les fenêtres. Ils peuvent endommager l’ADN et engendrent le photovieillissement, le vieillissement de la peau causé par une surexposition aux rayons du soleil. Par ailleurs, les deux types d’UV peuvent provoquer un cancer de la peau. Le SPF, ou facteur de protection solaire, contenu dans les crèmes solaires protège de ce duo d’agresseurs.

Olivier Doucet, Senior Vice President Skincare Research de Lancaster: «94% du spectre solaire est constitué de rayons infrarouges et de lumière visible, dont fait partie la lumière bleue, qui pénètrent la peau encore plus profondément que les UV. Cette dernière provient aussi des lampes LED, des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables.» Aujourd’hui, de nombreux produits SPF offrent également une protection contre ce type de rayonnement.

2 – Fluide, crème, poudre ou spray: lequel offre la meilleure protection?

Un SPF30 reste un SPF30, peu importe la texture. La protection solaire doit répondre à des exigences strictes de l’UE. «En principe, le SPF n’indique que la protection contre les UVB, explique le Dr Dagmar Ostijn, dermatologue. Mais selon la législation européenne, les produits doivent aussi protéger contre les UVA. Cette protection doit être d’au moins un tiers de celle contre les UVB.»

Et de préciser: «Pour atteindre le SPF indiqué, il faut appliquer suffisamment de produit. Deux milligrammes par centimètre carré, soit une demi-cuillère à café de crème sur le visage.» Une quantité difficile à respecter.

Les grands oubliés Les lèvres sont autant exposées au soleil que le visage. «Il est fortement recommandé d’appliquer un baume à lèvres avec un indice de protection solaire, explique ainsi le Dr Ostijn. Le soleil peut également provoquer un cancer des lèvres ou déclencher des boutons de fièvre.» N’oubliez pas non plus de protéger les oreilles, le contour des yeux, le cou, la nuque et les mains.

«La majorité des gens en appliquent trop peu, et oublient de le faire toutes les deux heures. Or, moins on en met, moins la peau est protégée.» Il peut parfois être complexe d’évaluer la quantité de produit utilisé, comme avec les sprays ou les poudres avec SPF. «En outre, les textures plus liquides, comme les laits et les fluides, s’étalent plus facilement que la crème, ce qui peut nous pousser à en tartiner trop peu.»

3 – Les BB crèmes avec SPF protègent-elles autant que les crèmes solaires?

C’est une question complexe. La législation européenne prévoit des règles spécifiques pour chaque type de cosmétique. «Si vous commercialisez un produit dont la fonction principale est la protection solaire, comme une crème solaire pour le visage SPF50, vous êtes obligé de réaliser des tests sur le SPF et la protection contre les UVA, explique Ciska Dings, fondatrice de la marque belge Skin by Dings.

Si la protection solaire est une fonction secondaire de votre produit, ce n’est pas obligatoire. Vous ne devrez pas soumettre votre fond de teint SPF 15 à tous ces examens. Cela reste cependant conseillé, surtout si les clients utilisent ce produit comme protection solaire.»

Les entreprises peuvent ainsi s’assurer que leurs clients sont correctement protégés, et c’est d’ailleurs ce que font la plupart d’entre elles. Les étiquettes ne peuvent par ailleurs mentionner une protection contre les UVA que si les tests ont été effectués et que les résultats sont repris dans le dossier du produit.

Ciska Dings souligne toutefois qu’il est préférable de ne pas se fier aux cosmétiques avec SPF pour protéger sa peau du soleil. La plupart des marques offrent une protection UV correcte, mais il est impossible d’en appliquer la quantité nécessaire pour l’atteindre.

4 – Les protections solaires pour le corps sont-elles optimales pour le visage?

Ces crèmes peuvent être utilisées mais elles ont tendance à être plus riches. «Elles contiennent plus d’huiles et moins d’eau, et beaucoup de gens les trouvent trop grasses pour leur visage, explique le Dr Ostijn. Vous risquez donc d’en appliquer moins et de ne pas bénéficier d’une protection adéquate.»

«Les produits solaires pour le corps peuvent obstruer les pores du visage et provoquer des boutons, ajoute Louise Lutke Schipholt, Skincare Education Specialist chez Paula’s Choice. Par ailleurs, les protections dédiées au visage comprennent en moyenne plus d’antioxydants, qui agissent sur le vieillissement de la peau.»

En outre, les crèmes SPF pour le visage sont plus efficaces sous le maquillage, ne piquent pas les yeux et s’adaptent plus facilement à votre type de peau. Les écrans solaires pour peaux grasses contiennent souvent des ingrédients tels que l’acide salicylique, la niacinamide et la perlite, par exemple, qui aident à maintenir les pores dégagés et agissent sur la production de sébum.

Le Dr Ostijn recommande d’utiliser des produits spécifiques pour chaque type de peau. «Les gels et les textures sèches conviennent ainsi mieux en cas d’acné.»