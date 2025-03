Sur le marché des crèmes hydratantes, on trouve des produits adaptés à tous les types de peau, mais aussi, à tous les budgets, certains pots coûtant jusqu’à 100 fois plus que leurs alternatives bon marché. Mais cette différence se justifie-t-elle vraiment ?

On a tendance à banaliser la peau, affirme Peter Elias, dermatologue à l’université de Californie à San Francisco. Pourtant, le plus grand organe du corps est vital pour la santé, car il garde l’humidité à l’intérieur et les germes à l’extérieur. Mais de nombreux facteurs peuvent interférer avec ces fonctions.

Le temps sec réduit l’humidité de la peau. Des bains ou des douches trop fréquents – plus d’une fois par jour – ou l’utilisation de produits nettoyants agressifs qui éliminent les huiles naturelles peuvent également être à l’origine de problèmes. Lorsque la peau devient trop sèche, elle peut être source de démangeaisons ou d’inflammations. Et cette sécheresse peut également provoquer des fissures de l’épiderme, ce qui peut entraîner des infections.

En outre, certaines personnes sont plus sujettes à la sécheresse cutanée que d’autres. Selon l’Académie américaine de dermatologie, les personnes à la peau olivâtre sont moins susceptibles d’avoir la peau sèche que les personnes à la peau noire, brune ou claire. Les hommes ont également une peau plus épaisse et plus grasse, et sont donc moins susceptibles de souffrir de sécheresse. Les affections génétiques, telles que l’ichtyose, peuvent provoquer une peau sèche et squameuse, tout comme le diabète ou les maladies rénales.

L’âge est également un facteur. La peau produit naturellement une huile appelée sébum qui la recouvre, la protège et l’hydrate.

Mais la production de sébum a tendance à atteindre son maximum pendant la puberté – d’où les boutons – puis à diminuer lentement avec le temps.

Des crèmes hydratantes, oui, mais à quel prix ?

Pour y remédier, trois types de crèmes hydratantes peuvent vous aider.

Les humectants, tels que l’acide hyaluronique et la glycérine, attirent l’humidité de l’intérieur du corps vers la surface de la peau. Les occlusifs, tels que la vaseline et le beurre de karité, empêchent l’eau de s’évaporer de la peau. Les émollients, tels que le céramide, lissent la peau en comblant les espaces entre les cellules cutanées. Une étude publiée en janvier dans Experimental Dermatology a montré que le céramide donnait à la peau un aspect et une sensation plus lisses et réduisait également l’inflammation de la peau.

Et si votre objectif est d’obtenir une peau douce et bien hydratée, les experts affirment que les produits bon marché sont tout aussi efficaces que les produits de marque.

« Il n’est pas nécessaire de se ruiner », déclare Nour Kibbi, professeur agrégé de dermatologie à l’université de Stanford.

Abigail Waldman, dermatologue au Brigham and Women’s Hospital dans le Massachusetts pointe quant à elle que les produits pensés pour réduire les signes de vieillissement sont tout aussi bénéfiques. Avec l’âge, la production de cellules cutanées ralentit et la peau s’amincit. Les personnes âgées produisent également moins de collagène, qui permet à la peau de rester rebondie. Cette combinaison entraîne l’apparition de rides.

Le rétinol et les autres rétinoïdes, une classe de produits dérivés chimiquement de la vitamine A, réduisent l’apparence des rides en augmentant la production de cellules et de collagène.

Une étude publiée dans JAMA Dermatology en 2007 a testé l’efficacité du rétinol en comparant les bras de 36 personnes âgées qui, trois fois par semaine, avaient reçu une lotion contenant du rétinol sur un bras et une lotion sans rétinol sur l’autre. Au bout de six mois, les chercheurs ont constaté que les bras avec rétinol présentaient moins de rides fines.

Près de 20 ans plus tard, les experts recommandent toujours le rétinol pour réduire les signes du vieillissement.

Et les influenceurs TikTok sont désireux de vendre ces produits dits « anti-âge » à leurs clients de la génération Z afin de retarder ou de prévenir le vieillissement.

Mais l’utilisation prophylactique ne présente aucun avantage, modère le Dr Waldman.

« Le seul produit sur le marché qui soit réellement anti-âge est la crème solaire », affirme Zoe Draelos, dermatologue à l’université de Duke.

Les écrans solaires peuvent prévenir les dommages causés par les rayons ultraviolets, qui sont à l’origine des taches solaires et des rides. Malgré tous leurs avantages, les ingrédients tels que le rétinol et l’acide glycolique peuvent également provoquer des rougeurs, des irritations, une sécheresse et des fissures sur la peau.

Ce qui peut signifier une nouvelle visite dans les magasins pour acheter encore plus de crèmes hydratantes…