Les vacances, c'est aussi prendre le temps de s'offrir un moment bien à soi. A Knokke, les offres wellness ne manquent pas. Trois marques bien connues y ont ouvert des cabines de soin. Et proposent des massages dans toutes les gammes de prix.

La plus glamour. Tout nouveau, tout beau, le spa Sisley vient de prendre ses quartiers à La Réserve, hôtel emblématique du littoral. Son espace bien-être qui comprend une piscine située au 6ème étage un sauna et un hammam est bien sûr accessible aux résidents de l'établissement mais il est aussi permis d'y buller à loisir à condition de réserver un massage ou un soin visage. Et le choix ne manque pas.

Lors de la réservation d'un soin, il est possible d'accéder à tout l'espace wellness de l'hôtel.

Comme à son habitude, c'est toute son expertise, son savoir-faire et sa philosophie que la Maison Sisley Paris a transposés dans chacun des soins visageet corps proposés à la carte du spa. En début de vacances, préférez un rituel corps qui préparera la peau au bronzage comme le soin Phyto-Aromatique Exfoliant (90 euros les 25 min) à combiner ensuite avec un massage Zen Harmony (à partir de 170 euros les 55 min).

160 Elisabethlaan

www.la-reserve.be

Le spa Rituals de Knokke est le seul installé en dehors des Pays-Bas.

La plus dépaysante. On ne présente plus Rituals, la marque néerlandaise qui depuis plus de 20 ans s'inspire des routines de beauté du monde entier pour créer ses produits. Elle a ouvert depuis quelques années déjà un spa à Knokke, le seul à ce jour en dehors des Pays-Bas. Chaque traitement peut être adapté à vos besoins spécifiques et vous avez aussi le loisir de choisir dans les différentes collections votre gamme favorite.

Chez Rituals, chaque traitement peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Il est également possible d'ajouter des petits " extras " à son soin de base, comme un massage des pieds ou du cuir chevelu ou une séance de luminothérapie. Notre soin favori ? Le Deep Relaxation Massage (75 euros les 60 min) qui vous conduira tout droit au nirvana.

340 Lippensstraat

www.rituals.be

Le massage Escapade dénoue les tensions des pieds à la nuque.

La plus accessible. La marque française Yves Rocher peut se vanter d'avoir été parmi les premières à créer des soins à base d'ingrédients d'origine naturelle à prix doux. Elle dispose de cabines dans sa boutique de Knokke - l'endroit idéal pour une épilation du maillot et une mise en beauté des pieds - mais elle propose une série de rituels qui permettent de découvrir ses produits stars, notamment l'une de ses gammes historiques à base de camomille, l'une des toutes premières plantes cultivées en Bretagne et désormais issue de l'agriculture biologique.

La camomille est issue de l'agriculture biologique.

Notre soin favori ? Le massage Escapade à La Gacilly (55 euros les 60 min) qui s'inspire de la réflexologie pour dénouer les tensions des pieds à la nuque en passant par les chevilles et le dos.

138 Lippensstraat

www.yves-rocher.be

La plus glamour. Tout nouveau, tout beau, le spa Sisley vient de prendre ses quartiers à La Réserve, hôtel emblématique du littoral. Son espace bien-être qui comprend une piscine située au 6ème étage un sauna et un hammam est bien sûr accessible aux résidents de l'établissement mais il est aussi permis d'y buller à loisir à condition de réserver un massage ou un soin visage. Et le choix ne manque pas. Comme à son habitude, c'est toute son expertise, son savoir-faire et sa philosophie que la Maison Sisley Paris a transposés dans chacun des soins visageet corps proposés à la carte du spa. En début de vacances, préférez un rituel corps qui préparera la peau au bronzage comme le soin Phyto-Aromatique Exfoliant (90 euros les 25 min) à combiner ensuite avec un massage Zen Harmony (à partir de 170 euros les 55 min).160 Elisabethlaanwww.la-reserve.beLa plus dépaysante. On ne présente plus Rituals, la marque néerlandaise qui depuis plus de 20 ans s'inspire des routines de beauté du monde entier pour créer ses produits. Elle a ouvert depuis quelques années déjà un spa à Knokke, le seul à ce jour en dehors des Pays-Bas. Chaque traitement peut être adapté à vos besoins spécifiques et vous avez aussi le loisir de choisir dans les différentes collections votre gamme favorite. Il est également possible d'ajouter des petits " extras " à son soin de base, comme un massage des pieds ou du cuir chevelu ou une séance de luminothérapie. Notre soin favori ? Le Deep Relaxation Massage (75 euros les 60 min) qui vous conduira tout droit au nirvana.340 Lippensstraatwww.rituals.beLa plus accessible. La marque française Yves Rocher peut se vanter d'avoir été parmi les premières à créer des soins à base d'ingrédients d'origine naturelle à prix doux. Elle dispose de cabines dans sa boutique de Knokke - l'endroit idéal pour une épilation du maillot et une mise en beauté des pieds - mais elle propose une série de rituels qui permettent de découvrir ses produits stars, notamment l'une de ses gammes historiques à base de camomille, l'une des toutes premières plantes cultivées en Bretagne et désormais issue de l'agriculture biologique. Notre soin favori ? Le massage Escapade à La Gacilly (55 euros les 60 min) qui s'inspire de la réflexologie pour dénouer les tensions des pieds à la nuque en passant par les chevilles et le dos.138 Lippensstraatwww.yves-rocher.be