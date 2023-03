Les hommes utilisent de plus en plus de cosmétiques. L’offre en produits genrés explose. Aubaine marketing ou nécessité? Un peu des deux sans doute car la peau des hommes et des femmes est bel et bien différente. Notre sélection, pour faire la part des choses.

La cosmétique masculine serait enfin en plein essor, assurent les analystes. Ceux-ci nous prédisent d’ici 2031 un doublement des dépenses pour arriver à 111 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. Depuis les années Covid, on observe en effet une hausse de la consommation sur ce segment de plus de 8%. Des chiffres confirmés en Belgique par l’e-pharmacie NewPharma.

Si deux tiers de la manne concernent les parfums, le rasage et les cheveux, de plus en plus de produits ciblés, avec un packaging, des odeurs et un storytelling adaptés sont lancés. Parallèlement, des lignes fluides censées convenir à tous, sans distinction de genre, voient le jour. «A force de parler d’égalité des sexes, on induit des approches convergentes en matière d’esthétique, reconnaît le docteur Pierre Vereecken, dermatologue au Chirec et au Cliderm, à Bruxelles. On en arrive à devoir justifier que les peaux sont différentes. Et leurs besoins aussi.»

La faute à la testostérone

Utiliser un produit emprunté à la personne qui partage votre vie n’est donc pas sans conséquence. Et le fait que l’emballage porte la mention «For Men» n’est pas une garantie. En voici quelque exemples concrèts. «D’un point de vue morphologique, la peau masculine est 20% plus épaisse, rappelle Pierre Vereecken, dermatologue au Chirec et au Cliderm, à Bruxelles. L’environnement hormonal est primordial. La testostérone est responsable d’une production de sébum de cinq à dix fois supérieure.»

Plus grasse, la peau de l’homme supporte donc moins les crèmes riches. «Ce faisant, elles favorisent l’installation de lésions inflammatoires de type acné. Il convient donc d’éviter les produits pour peaux sèches, sauf sur les parties présentant une peau atopique.»

Mieux vaudra donc opter pour un sérum ou un fluide non gras.

Le rasage à risque

Sensibilisant, le rasage impose la prudence face aux ingrédients à la mode, plébiscités sur les réseaux, comme l’acide salicylique, les acides de fruits ou le rétinol. «L’homme qui se rase risque une irritation chronique. Cette poussée d’érythème peut l’amener à interrompre l’application du soin. L’action du rasoir en soi crée déjà une inflammation. Le soin que l’on applique ensuite doit apaiser, pas viser la réduction du sébum ou des boutons.» Ces soins-là doivent être utilisés à un autre moment.

Des cheveux sous pression

Les soins cheveux. La testostérone crée une surproduction de sébum au niveau du cuir chevelu. Il convient là aussi d’éviter les produits agressifs. Mieux vaut se laver plus souvent les cheveux avec un shampoing doux que d’espacer les lavages avec un produit décapant. «C’est un mythe de croire que si on lave plus souvent ses cheveux, on en perd plus. On en perd 30 à 50 par jour. Quoi que l’on fasse.»

La peau des hommes étant plus grasse, il est important de choisir une crème ou une lotion pas trop riche – Photo Getty

Un transpiration plus abondante

Les hommes transpirent plus à cause de la testostérone. Un excès, combiné à la présence de poils, qui favorise la prolifération de bactéries. «Mieux vaut limiter l’usage des antiperspirants à un jour sur deux ou trois et préférer un savon antiseptique, combiné à une réduction de la pilosité.» Un comble à l’heure où les femmes se décident enfin à ne plus s’épiler.

10 indispensables de la salle de bain

En conséquence, il n’est aps toujorus nécessaire de choisir un produit marketé « pour homme » si l’on tient compte des conseils de notre expert. Toutefois, notre liste s’adresse à ceux qui ne rencontrent pas de problèmes de peau nécessitant un avis médical ou de perte de cheveux majeure.

1. Nettoyant visage

Comme le rappelle le docteur Pierre Vereecken, dermatologue au Chirec, le rasage peut être source d’irritation. Mieux vaut donc privilégier un nettoyant doux et garder les actifs à la mode que sont les BHA et AHA pour des soins occasionnels à intégrer progressivement et prudemment dans sa routine.

Le nettoyant universel à base de squalane de The Ordinary convient à tous les types de peau. Sa texture huileuse, qui se rince aisément à l’eau, ne doit pas vous effrayer car elle permet de décoller les impuretés tout en évitant de dessécher la peau.

2. Fluide apaisant

Lors du rasage, la priorité est d’apaiser la peau. C’est sans doute pour cette étape cruciale de l’after-shave qu’il est souhaitable de se tourner vers une marque spécialisée dans le soin Homme. Clarins, précurseur dans le domaine depuis plus de quinze ans, vient de reformuler sa gamme Men en développant un complexe d’actifs de plantes associant l’extrait de duo de bourgeon de cassis bio apaisant aux extraits d’herbe aux bisons et de Gymnéma pour énergiser la peau.

Le gel après-rasage «effet pansement» atténue irritations et rougeurs tout en hydratant et lissant la peau. Il convient aussi aux porteurs de barbe dont il va fortifier et assouplir le poil.

3. Sérum ciblé

Pour ceux qui souhaiteraient réduire l’apparence de marques post-imperfections, des pores et améliorer le grain de la peau tout en bénéficiant d’une action anti-âge, le sérum au rétinol de CeraVe est un complément idéal à introduire avec précaution dans sa routine. En commençant par exemple un jour sur trois, quitte à augmenter la cadence si le produit est bien supporté. Jamais, bien sûr, après l’étape du rasage et toujours le soir à cause du caractère photosensibilisant du rétinol.

La présence de niacinamide réduit aussi les sensations d’irritation, l’acide hyaluronique aide à maintenir l’hydratation, contrebalançant ainsi l’action parfois desséchante du rétinol.

4. Exfoliant

Plutôt que d’exfolier la peau quotidiennement avec une lotion à l’acide salicylique, au risque de l’irriter si elle est déjà sensible au rasage, notre spécialiste conseille plutôt de recourir à un peeling à base d’acide de fruits AHA, une fois par semaine, voire deux si c’est bien toléré, un jour où l’on ne se rase pas. Le masque Vinoperfect de Caudalie, à l’acide glycolique, élimine les cellules mortes, affine le grain de peau et unifie le teint en 10 minutes seulement.

5. Gel douche

Etonnant, le ooling shower gel Sport de Rituals composé à 95% d’ingrédients d’origine naturelle procure une sensation de fraîcheur immédiate qui durera d’autant plus longtemps qu’on le laissera agir sur la peau − en évitant les parties génitales − tout en se frictionnant avant de le rincer. Idéal pour un coup de fouet le matin ou après le sport.

En cause: la présence de menthe mais aussi de charbon actif détoxifiant connu également pour absorber le sébum. Ses notes d’agrumes, de bergamote et de menthe poivrée revitalisent le corps et l’esprit.

Lire aussi : le make-up au masculin aussi

6. Écran solaire

S’il n’est déjà pas aisé de convaincre les femmes d’appliquer chaque jour un écran solaire, le réflexe reste encore à acquérir pour les hommes, prompts à invoquer l’excuse d’une texture collante, brillante et/ou trop épaisse pour zapper cette étape pourtant primordiale.

On regardera donc du côté des écrans dits «urbains» proposés par des acteurs historiques (Vichy, Caudalie, Clarins…) mais aussi la toute jeune marque belge Skin by Dings dont le fluide non gras est doté d’un effet primer qui lisse et matifie la peau tout en assurant une protection UVA, UVB et lumière bleue optimale.

7. Savon antibactérien

Créé par une pharmacienne belge, le déo scrub de Oy permettrait de se passer de déo. Car il s’attaque au nœud du problème: la prolifération des bactéries sous les aisselles encouragée par une sueur abondante et la présence de poils. Le rituel est simple: il suffit d’appliquer la formule sur la peau, de la laisser agir une minute, puis de l’émulsionner et la rincer sous la douche. La marque assure qu’au bout de huit jours, on peut oublier le déo.

Si pas, au moins opter pour une version plus naturelle qui n’empêche pas la transpiration. La version «scrub» convient aux pilosités généreuses et peut être utilisée pour les pieds aussi.

8. Déodorant

Comme le conseille notre spécialiste, mieux vaut éviter autant que possible au quotidien des antiperspirants qui risquent de provoquer des irritations. Best-seller de la marque américaine clean Malin + Goetz, ce déodorant à base d’extrait naturel d’eucalyptus contient aussi de la citronnelle capable de neutraliser les odeurs. Il promet d’être efficace durant 24 heures.

Son parfum et sa couleur sont naturels. Il ne colore pas les vêtements, ne laisse pas de résidus et n’irrite pas la peau car il évite de colmater les pores.

9. Baume à lèvres

Rien de plus inconfortable que les lèvres sèches ou gercées. Le baume en stick est à coup sûr la solution la plus pratique mais les produis «classiques» laissent souvent sur les lèvres un fini brillant pas toujours recherché par un public masculin.

Plusieurs marques proposent des versions mates estampillées pour homme. C’est notamment le cas de Chanel qui a lancé dans la gamme Boy au pack marine ultraclasse un baume à la texture fine et légère, riche en huile de jojoba, en beurre de karité et en dérivé de vitamine E antioxydante.

10. Shampoing doux

La tendance actuelle vise à limiter le lavage des cheveux. Un conseil pas toujours facile à suivre par les hommes qui affectionnent les produits deux-en-un. Pour notre spécialiste, si l’on ne souffre pas d’un problème nécessitant de consulter un dermato − irritations du scalp, début d’alopécie… − mieux vaut se laver tous les jours avec un shampoing très doux qu’une à deux fois par semaine avec un produit plus agressif visant à dégraisser.

Le shampoing Phytoprogenium de Phyto contient des prébiotiques qui maintiennent l’équilibre du cuir chevelu au quotidien.