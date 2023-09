Make-up pour les hommes: 3 conseils de pro + notre sélection de produits

Teint grisâtre ou cernes marqués… Les hommes aussi peuvent avoir envie de masquer des signes de fatigue le plus naturellement possible. Tom Sapin, make-up artist pour M.A.C Cosmetics, habitué des défilés, a aussi travaillé pour la télévision. Il nous livre ses conseils de pro.

Pour un homme qui se maquille, à quoi faut-il d’abord être attentif?

La base, c’est d’adopter une bonne routine pour l’hydratation. Un homme qui se trouve cerné et qui ne prend pas soin de sa peau pourra utiliser tous les correcteurs qu’il veut, le résultat sera toujours décevant. Il faut donc commencer par appliquer un sérum, idéalement aussi un contour de l’œil. Pour que cela reste naturel, il faut accepter de garder une part d’imperfection. Ne pas corriger complètement le cerne par exemple. Et éviter les textures trop couvrantes.

Tom Sapin, maquilleur chez M.A.C Comestics

Aujourd’hui, les lignes de maquillage sont souvent non genrées. Pourtant les épidermes des hommes sont plus épais et souvent plus gras. Ils n’aiment pas non plus les effets de texture sur leur peau, il faut que cela reste le plus léger possible pour qu’ils ne «ressentent» pas la présence du maquillage. Je conseille donc de choisir des textures mates et d’éviter la présence de nacres. Pour la couleur, en cas de doute entre deux nuances, les hommes qui aiment accentuer le côté «bonne mine» préféreront la plus foncée… mais dans la limite du raisonnable. Dans le sous-ton qui est représenté par une lettre, optez plutôt pour le N de neutre.

Pour les cernes, je préfère un illuminateur qu’un correcteur plus difficile à apprivoiser. Ils ont souvent un petit pinceau intégré qui va servir à dessiner un trait léger dans le creux du cerne le long de l’arête du nez. On estompe ensuite légèrement avec le doigt en évitant de remonter jusqu’à la ligne des cils. Un contour qui reste un peu bruni fera comme une sorte de smoky naturel. A l’inverse, si l’on corrige trop, le regard deviendra vide et fade.

Pour le teint, il y a trois options: une poudre mate qui s’applique à l’éponge est idéale si on a une peau grasse à mixte. Un homme un peu plus à l’aise pourra aussi utiliser un font de teint liquide qu’il réchauffera dans le creux de la main avant de l’appliquer comme un baume par petites touches du bout des doigts sur les zones du visage à corriger. Enfin, ceux qui veulent juste un effet bonne mine opteront pour un bronzer à poser à l’aide d’un pinceau blaireau sur le centre du front et l’arête du nez, soit les zones où le soleil taperait.

Maquillage au masculin: notre sélection de produits

