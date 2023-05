Notre scalp mérite toutes les attentions. La preuve par ces soins du cuir chevelu où les massages relaxants occupent une place centrale

Grand soin capillaire, Hair Rituel by Sisley Testé par Isabelle Willot, journaliste beauté

Le soin.

Un traitement capillaire profond et totalement personnalisé qui promet une revitalisation complète du cuir chevelu et une restauration de la fibre capillaire.

Les attentes.

Je ne colore plus mes cheveux depuis 5 ans et j’évite au maximum les produits de styling qui pourraient les alourdir. J’ai adopté depuis plusieurs années déjà l’étape du preshampoing ou masque exfoliant suivi d’un shampoing simple, avec séchage au grand air. C’est surtout du volume et de la masse que je recherche.

L’expérience.

Sisley a développé pour ses “maisons” des protocoles capillaires pensés de la même manière qu’un soin visage ou corps et dispensés dans des cabines dédiées à la santé des cheveux. Comme c’est l’usage avant un massage, vous êtes d’abord invité à remplir un questionnaire sur votre routine et sur ce que vous cherchez à améliorer.

Ce diagnostic posé permet à la thérapeute de sélectionner dans la gamme les produits – 8 au total! – qui m’attendront dans la cabine au milieu de laquelle trône un fauteuil capable de basculer à l’horizontale au dessus d’un bac de lavage. Je me glisse sous une couette, la nuque bien dégagée. Pendant plus d’une heure, les mains de la jeune femme qui s’occupe de moi ne quitteront plus mon crâne.

Une bain de vapeur chaud se diffuse en continu pour détoxifier le cuir chevelu en favorisant la pénétration des actifs, le tout en évitant à la tête de prendre froid. Pendant la pose des différents baumes et masques, des manoeuvres de massage inspirées du shiatsu appellent à la détente totale sans que l’on sente le temps passer.

Le résultat.

Outre le bien-être ressenti, mes cheveux ont retrouvé peps et douceur. Ils se mettent en place naturellement. L’effet perdure une dizaine de jours et peut bien sûr être entretenu en optant à la maison pour une version simplifiée – ou non – de cette routine 100% luxe.

Le prix.

270 euros le soin de 1 h 30. Dans les maisons Sisley, 18, rue Jean Stas, à Bruxelles, et 21, Schuttershofstraat, à Anvers.

Scalp Renewal au Head Spa d’Aveda Testé par Ellen De Wolf, journaliste mode

Le soin.

Ce traitement utilise la nouvelle gamme Scalp Solutions, qui promet d’apaiser les irritations du cuir chevelu et de lutter contre son vieillissement responsable des cheveux secs, fragiles et clairsemés.

Les attentes.

Depuis un an, je souffre occasionnellement de légères démangeaisons du cuir chevelu. J’ai déjà changé plusieurs fois de shampooing, mais rien n’y fait. J’espère que ce traitement et l’utilisation de la gamme par la suite apaiseront mon scalp.

L’expérience.

Un pré-shampooing exfoliant à l’acide salicylique est appliqué sur mon cuir chevelu sec, puis une brosse est utilisée pour détacher toutes les impuretés du scalp. Suivent le lavage avec le shampooing et la pause d’un après-shampooing équilibrants de la gamme, qui, comme tous les produits Aveda, sont exempts de sulfates et de silicone.

Mon cuir chevelu picote et sent le frais. Ensuite, un masque nourrissant de la ligne Botanical Repair est appliqué, pour que mes cheveux bénéficient également d’un peu plus d’attention. Je ne rentre évidemment pas chez moi la tête mouillée, mais pour finir, j’ai droit à un brushing soigné.

Le résultat.

Mon cuir chevelu est tout propre et mes cheveux sont magnifiques, en partie grâce au brushing. Toutefois, un seul traitement ne suffit pas à venir complètement à bout des irritations. Il est donc recommandé de répéter le traitement une fois par mois en salon et d’utiliser également les produits Scalp Solutions à la maison. Après une semaine et demie, et donc plusieurs lavages, je constate déjà une amélioration.

Le prix.

55 euros pour un soin d’une heure et un brushing chez Mo’Na, 49, Korenmarkt, à Malines. Le prix peut varier selon le salon.

Soin Fusio-Dose de Kérastase Aylin Koksal, journaliste

Le soin.

Ce soin est construit autour d’un cocktail sur mesure de boosters et de concentrés qui sont censés agir instantanément sur les cheveux et le cuir chevelu.

Les attentes.

Mes cheveux sont naturellement très secs. Par conséquent, je fais une coloration chaque mois pour apporter de la brillance et j’utilise une huile capillaire une fois par semaine et un après-shampoing sans rinçage au quotidien. Je recherche donc un traitement qui nourrisse et hydrate mes cheveux de l’intérieur.

L’expérience.

Avant le traitement, la coiffeuse sort une série d’ampoules et de flacons et, pendant un instant, je m’imagine dans un laboratoire. Elle m’apprend qu’il existe six concentrés et cinq boosters – et donc 30 combinaisons possibles – pour s’attaquer à n’importe quel problème de cheveux.

Après une brève conversation, elle établit un diagnostic et prépare sur place un mélange de niacinamide et d’huile de camélia pour nourrir les cheveux de l’intérieur. Je me dirige vers le bassin et m’installe dans un fauteuil massant. La coiffeuse commence par un lavage en profondeur, puis masse le traitement parfumé et le laisse agir pendant cinq minutes avec une serviette chaude sur mes cheveux.

Cette dernière étape n’est pas nécessaire, je l’apprendrai plus tard, mais la chaleur crée une sensation de zénitude. Vient ensuite un autre massage relaxant du cuir chevelu et un masque est appliqué sur les longueurs. C’est tellement relaxant qu’il faut lutter pour ne pas s’endormir.

Le résultat.

Les premiers jours suivant le traitement, mes cheveux sont hydratés et doux comme de la soie. Mais l’effet disparaît après quelques lavages.

Le prix.

18 euros pour un soin d’une heure chez Level4Hair, 1, Douaneplein, à 2940 Stabroek, sans brushing. Le prix peut varier selon le salon.