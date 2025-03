Nos produits de beauté essentiels pour faire du sport au soleil

Du début du printemps à la fin de l’automne, les fans de sport ne se font pas priver pour pratiquer leur activité au soleil. Et avec allure, s’il vous plaît, grâce à cette sélection de produits de beauté qui protègent autant qu’ils subliment.

Peut-être que comme notre journaliste, vous n’aimez rien tant que taper la balle et que vous comptez passer les beaux jours sur un terrain de tennis. Peut-être que ce qui vous fait vibrer, c’est d’enchaîner les kilomètres de course à pied. Ou les parties d’ultimate frisbee, les virées en aviron ou à vélo. Toujours est-il que pour celles et ceux qui pratiquent une activité physique en extérieur, le retour des beaux jours promet une jolie dose de vitamine D. Mais comment faire du sport au soleil sans avoir l’air un peu fondu·e ?

On a compilé les produits de beauté les plus efficaces pour le corps et le visage, avant et après la séance.

Pour protéger son visage du soleil en beauté

Ce n’est pas parce qu’on compte s’offrir une bonne suée qu’on doit renoncer à être coquette, au contraire. Attention toutefois à choisir des produits qui ne risquent pas d’obstruer les pores, histoire d’éviter l’apparition de boutons, et à veiller au bon ordre d’application.

Ainsi, pour optimiser les effets de sa crème solaire, on applique au préalable un sérum à la vitamine C. On n’hésite pas à également se munir d’un spray pour rafraîchir l’effet après avoir tout donné.

Et histoire d’allier protection et allure, on joue la carte des produits effet « no make-up », qui donnent bonne mine sans surcharger le teint…

Waso Yuzu-C, Shiseido, 47.95 euros, disponible ici.

Fluide protecteur teinté SPF50 Bright Reveal, L’Oréal Paris, 15.95 euros, disponible ici.

Gel transparent pour les sourcils et les cils, e.l.f, 4 euros, disponible ici.

Sérum lèvres repulpant, Nuxe, 24.95 euros, disponible ici.

Poudre minérale anti-rougeurs, Clinique, 30.95 euros, disponible ici.

Soin visage rafraîchissant, BYOMA, 17 euros, disponible ici.

Et le corps, alors ?

Nos essentiels pour une séance de sport en plein air (et en plein soleil) ? Une bonne crème solaire, qui résiste à la transpiration en cas d’effort intensif, mais aussi un gel effet kiss cool, qui donne l’impression que chaque exercice est encore plus efficace, sans oublier un remède contre les brûlures en cas de frottement.

NB: si vous pratiquez un sport de raquette, du hockey, de l’aviron ou toute autre discipline où les mains sont sollicitées (et parfois même un peu malmenées), rien de tel qu’un vernis protecteur, qui va à la fois renforcer l’ongle et le sublimer.

Et puis on n’oublie pas non plus les cheveux, qui méritent aussi qu’on pense à eux, surtout en cas d’exposition prolongée au soleil.

Nos coups de coeur ?

Fluide Sport SPF50+, Avène, 16.43 euros, disponible ici.

Ultra Firm, Celestetic, 48 euros, disponible ici.

Stick anti-friction, Megababe, 9.04 euros, disponible ici.

Base réparatrice, Manucurist, 15 euros, disponible ici.

Vernis fortifiant, Essie, 13.95 euros, disponible ici.

Brume Protection UV et pollution, Moroccanoil, 33 euros, disponible ici.

Protection solaire pour le cuir chevelu, Coola, 38.5 euros, disponible ici.