Ecrire sur soi et pour soi est l'une des tendances littéraires du moment. Un engouement renforcé par la crise sanitaire. Notre sélection de livres pour coucher ses émotions sur papier.

M.O.I., par Ewa Brandt et Florence Davoust (Larousse)

L'objectif: établir un dialogue intime avec soi-même. On retrouve ainsi des chapitres, "Moi et mon identité", "Moi et mon apparence", "Moi et les autres"... Les questions sont plus poussées et personnelles, comme "quelle est l'histoire de ton surnom?", "qui te l'a donné?"... L'ouvrage propose également jeux, citations et tests pour encore mieux se connaître et se confronter à ses paradoxes. Idéal pour lâcher prise.

Burn After Writing, par Sharon Jones (Editions Contre Dires)

Impossible de passer à côté de ce phénomène qui s'offre un come-back inattendu sur TikTok, sept ans après sa publication initiale. Au fil des pages, la personne est invitée à répondre à une série de questions perso: l'acte bienveillant qu'elle n'oubliera jamais, le top 5 de ses albums préférés, ce qu'elle attend du futur... Une fois le livre complété, il peut être conservé, jeté ou brûlé, comme le suggère son titre.

Cinq ans de réflexion (Marabout)

Le principe est simple: répondre à la même question, le même jour, durant cinq ans. 365 jours, 365 questions légères et plus profondes, qui interrogent sur notre journée écoulée, nos loisirs, ou notre intimité. L'intérêt de ce recueil arrive à la deuxième année d'écriture, qui permet de comparer sa réponse avec celle rédigée douze mois avant. L'occasion de constater si le changement s'est invité dans nos vies.

