Les conférences Ted Talks organisées au niveau international sont, pour la plupart, disponibles sur YouTube. Le slogan de l'organisme Ted ? "Diffuser des idées qui en valent la peine." Alors voici une sélection de "talks" récents ou plus anciens qui valent, selon nous, la peine d'être vus au moins une fois dans sa vie. Une bonne manière de se motiver à tenir nos bonnes résolutions toute l'année

Rêver, oser, travailler, ne pas abandonner | Panayotis Pascot

Connu à la télévision française, Panayotis Pascot est un jeune journaliste et humoriste. Dans sa conférence au Canada, il explique qu'une phrase du réalisateur Xavier Dolan l'a marqué : "Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais." En partant de cette citation inspirante, Panayotis explique qu'il n'y a pas la voie de l'échec et la voie de la réussite mais bien une seule voie ponctuée d'un mélange des deux. En cela, on comprend pourquoi il est nécessaire de s'accrocher à ses rêves et de faire preuve d'audace pour donner du sens à sa vie.

Comment oser prendre des risques pour vivre une vie intense ? | Frédérique Bedos

Frédérique Bedos a été pendant quinze ans journaliste et présentatrice de télévision et de radio en France et à l'international. Dans cette conférence, à Cannes, elle nous fait part de son expérience personnelle et de sa vie pour nous inciter à prendre des risques afin que des miracles puissent se produire dans notre existence. Un exemple ? La décision prise par ses parents : accueillir vingt enfants venant des quatre coins du monde.

My story is painted on my body | Chantelle Brown-Young

Chantelle Brown-Young plus connue sous le pseudo de Winnie Harlow, est une top canadienne de 25 ans atteinte de la maladie de dépigmentation de la peau, le vitiligo. Cette ancienne égérie des marques Desigual et Diesel a réalisé un Ted Talk touchant - en anglais sous-titré français - qui fait réfléchir sur la perception que l'on peut avoir du harcèlement et de la beauté en général. Ce que l'on retient ? Il est important de "sortir du moule", sans se laisser emporter par la pression de la société. Et ça fait du bien.

Se libérer du regard des autres en 5mn | David Laroche

David Laroche est connu pour être un coach de vie optimiste et positif. Il a réalisé, au début de sa carrière, une multitude de vidéos inspirantes. Son but principal est d'aider les gens à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes, à gagner en confiance et ainsi à réaliser leurs rêves. C'est ce qu'il explique dans cette conférence : "Tant que vous n'êtes pas prêts à embrasser le pire, vous ne pouvez pas vivre le meilleur." La peur de l'exclusion du cercle social est un sentiment sur lequel il arrive à mettre des mots. Il explique que lorsque nous arrêtons de faire des choses pour "avoir" et qu'on les fait pour "devenir", alors on est libres et les critiques des autres ne pourront que nous faire grandir. Bref, en moins de 20 minutes, David Laroche nous permet de nous détacher du regard d'autrui en nous donnant l'envie d'être qui nous sommes vraiment à 100%.

Pourquoi vous ne vous sentirez jamais la plus belle ? | Charlie Danger

Ne vous fiez pas au titre de la conférence qui paraît très pessimiste. La YouTubeuse et spécialiste de la vulgarisation scientifique, Charlie Danger pose ici la question de la beauté exacerbée chez les femmes et du comportement de ces dernières, face à Instagram par exemple. Elle dresse également le portrait des relations entre hommes et femmes au cours du temps. Sa conférence nous permet de mieux comprendre le rapport qu'ont les femmes avec leur physique et comment potentiellement le changer.

Walériane Dubois

