Dans la nouvelle campagne de J'Adore, une goutte de parfum s'écoulant sur le corps de Charlize Theron suffit à l'habiller de Dior. Un clin d'oeil à peine voilé à Marilyn qui disait ne porter la nuit que quelques gouttes de N°5.

Elle n'en revenait pas, Marilyn, qu'on ose lui poser ce genre de questions. Et pourtant, cette réplique, plus que toute autre, a fait le tour de la terre et traversé le temps. Interrogée en 1952 par Life Magazine sur ce qu'elle enfilait avant d'aller se coucher, la blonde légend...